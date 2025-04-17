بنك كوريا المركزي يثبت الفائدة لدعم العملة الضعيفة

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قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، الخميس، على الرغم من تباطؤ النمو، في محاولة لتحقيق الاستقرار للعملة المحلية؛ وسط الشكوك بشأن خطة الرسوم الجمركية الشاملة للولايات المتحدة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75 بالمئة خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة في سيول.

ويأتي هذا القرار في أعقاب خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع السابق في فبراير، والذي كان التخفيض الثالث منذ أكتوبر 2024، عندما بدأ بنك كوريا المركزي دورة التيسير النقدي للمرة الأولى منذ أغسطس 2021.

وأكد قرار اليوم على تركيز بنك كوريا المركزي على الحفاظ على الاستقرار المالي، حتى في الوقت الذي يوازن فيه بين دعم النمو الاقتصادي وحماية الأسواق.

وقد ازدادت التقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى سياسات الرسوم الجمركية غير المتوقعة لإدارة "دونالد ترامب" الأميركية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأميركي إلى مستوى 1,484.1 وون، وهو أدنى مستوى لها منذ حوالي 16 عاما، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن رسوم "متبادلة" بنسبة 25 بالمئة على كوريا الجنوبية، إلى جانب الرسوم الأساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الأجنبية.

ولكن في تراجع مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي عن وقف مؤقت لمدة 90 يوما في تنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة بعد فترة وجيزة من دخولها حيز التنفيذ. وقد تحسنت قيمة الوون الكوري إلى حد ما إلى مستوى 1,420 وون في جلسات الأخيرة، وهو أعلى مستوى سنوي.

وفي الوقت الحالي، تبلغ الفجوة بين أسعار الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 1.75 نقطة مئوية، وقد يؤدي اتساع الفجوة إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة الكورية، وفقا للخبراء.

ويبدو أن بنك كوريا المركزي قد اختار على ما يبدو تأمين حيز للسياسات من خلال تثبيت سعر الفائدة، حيث تستعد البلاد لمفاوضات الرسوم الجمركية مع واشنطن.

وقد أصدر "ترامب" تعليماته لإدارته ببدء محادثات فورية بشأن الرسوم الجمركية مع كوريا الجنوبية والشركاء الرئيسيين الآخرين. ومن المقرر أن يجري وزير المالية "تشوي سانغ-موك" محادثات مع وزير الخزانة الأميركي "سكوت بيسنت" الأسبوع المقبل بشأن الرسوم الجمركية وغيرها من القضايا التجارية.

وبلغ سعر صرف الدولار 1,416.0 وون الخميس عند افتتاح السوق، بزيادة 10.7 وون عن الجلسة السابقة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.