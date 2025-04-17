فورد قد ترفع أسعارها في مايو إذا استمرت الرسوم على السيارات

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أظهرت مذكرة موجهة للوكلاء أن شركة فورد موتور قد ترفع أسعار سياراتها الجديدة في مايو إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات، بحسب وكالة رويترز.

تسارع شركات صناعة السيارات الأميركية والعالمية إلى تهدئة مخاوف المستهلكين من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقديم ضمانات سعرية وخصومات كبيرة.

ورغم أن التداعيات قصيرة الأمد للرسوم الجمركية دفعت المبيعات إلى الارتفاع، قالت شركات صناعة السيارات الأميركية للمشرعين في أحاديث خاصة إنها ستضطر إلى رفع الأسعار بوتيرة كبيرة إذا استمرت الرسوم الجمركية.

وخلص تحليل أجراه مركز أبحاث السيارات ونشر في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب البالغة 25 بالمئة على واردات السيارات ودخلت حيز التنفيذ في الثالث من أبريل ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على شركات صناعة السيارات الأميركية بنحو 108 مليارات دولار في 2025.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال ترامب إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية المرتبطة بالسيارات مشيرا إلى أنه قد يمنح بعض الاستثناءات.