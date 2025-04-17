WTO تخفض توقعاتها للتجارة العالمية بسبب رسوم ترامب

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توقعت نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية انخفاضا حادا هذا العام في التبادلات العالمية عقب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يُفاقم حالة عدم اليقين التي تُهدد بعواقب سلبية وخيمة.

منذ عودته إلى منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات السلع من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات.

وفي حين تراجع عن فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول، صعّد حربه التجارية مع الصين وفرض رسوما جمركية بنسبة 145 بالمئة على السلع الصينية. وردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على المنتجات الأميركية.

وقالت أوكونجو-إيويالا في بيان "أشعر بقلق بالغ إزاء حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية، بما في ذلك المواجهة بين الولايات المتحدة والصين".

وبعدما رحبت بتعليق الرسوم على الدول، قالت إن "حالة عدم اليقين المستمرة تُهدد بإبطاء النمو العالمي، مع عواقب سلبية وخيمة على الاقتصادات الأكثر ضعفا بشكل خاص".

مطلع العام، توقعت منظمة التجارة العالمية توسع التجارة العالمية في عامَي 2025 و2026، مع نمو تجارة السلع بما يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونمو تجارة الخدمات بوتيرة أسرع.

ولكن في توقعاتها التي نُشرت الأربعاء، أشارت المنظمة إلى أنه في ظل الوضع الراهن، فإن تجارة السلع العالمية تتجه نحو الانخفاض بنسبة 0,2 بالمئة هذا العام.

وهذا الرقم الذي احتُسب وفقا لما كانت عليه التعرفات الجمركية في 14 أبريل، أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية مما كان متوقعا بدون التعريفات التي فرضها ترامب على دول العالم.

مخاطر سلبية شديدة

وحذّرت منظمة التجارة العالمية من أن "المخاطر السلبية الشديدة" قد تؤدي إلى انكماش التجارة "بشكل أكبر، إلى 1,5 بالمئة في عام 2025، إذا تدهور الوضع".

وتوقعت كذلك تأثيرا سلبيا على تجارة الخدمات، وإن لم تكن خاضعة مباشرة للرسوم الجمركية، في حين أن النمو المتوقع حاليا لحجم تجارة الخدمات التجارية انخفض بنحو نقطة مئوية إلى 4 بالمئة عن المستوى السابق.

وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أنه من المتوقع أن يختلف تأثير الرسوم الجمركية هذا العام اختلافا كبيرا باختلاف المناطق. وأضافت "في ظل المشهد السياسي الحالي، من المتوقع أن تشهد أميركا الشمالية انخفاضا في الصادرات بنسبة 12,6 بالمئة وانخفاضا في الواردات بنسبة 9,6 بالمئة في عام 2025".

وأشارت إلى أن "أداء المنطقة سيخصم 1,7 نقطة مئوية من نمو التجارة العالمية للسلع في عام 2025، ما يجعل الرقم الإجمالي سلبيا".

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل آسيا "نموا متواضعا" حيث من المتوقع أن ترتفع كلٌّ من الصادرات والواردات بنسبة 1,6 بالمئة.

وتتجه الصادرات الأوروبية نحو تحقيق نمو بنسبة 1 بالمئة، والواردات بنسبة 1,9 بالمئة.

قطيعة

وقالت أوكونجو-إيويالا للصحافيين إنها تشعر بقلق على نحو خاص إزاء "الانخفاض الحاد المتوقع في التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين"، والذي يخشى حاليا أن ينخفض بنسبة 81 بالمئة.

وأوضحت أن "هذا المستوى من الانخفاض في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بالحجم الذي نتحدث عنه، يمكن أن يرقى عمليا إلى حالة من القطيعة بين الاقتصادين".

وفي حين أن التجارة بين الولايات المتحدة والصين لا تمثل سوى حوالى 3 بالمئة من تجارة السلع العالمية، نبهت أوكونجو-إيويالا إلى أن انقطاع الأواصر بينهما "قد تكون له عواقب بعيدة المدى... وقد يساهم في تجزئة أوسع للاقتصاد العالمي على أسس جيوسياسية إلى كتلتين معزولتين".

وفي هذا السيناريو، قالت "تشير تقديراتنا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض بنحو 7 بالمئة على المدى الطويل... وهذا أمر لا يُستهان به على الإطلاق".