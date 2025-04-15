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4.6 مليار دولار أرباح بنك "غولدمان ساكس" خلال الربع الأول

15
APRIL
2025
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أعلن بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، ارتفاع أرباحه الصافية في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 4.6 مليار دولار، أو ما يعادل 14.12 دولارا للسهم الواحد، مقارنة بـ 3.9 مليار دولار، أو ما يعادل 11.58 دولارا للسهم الواحد، في الفترة المقابلة من العام الماضي، متجاوزا توقعات المحللين.
 
وفي المتوسط، توقع 12 محللا استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" أن تحقق الشركة أرباحا قدرها 12.27 دولارا للسهم الواحد خلال الربع الأول. وعادة ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.
 
وبلغ مخصص خسائر الائتمان خلال الربع 287 مليون دولار، مقارنة بـ 318 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
 
وارتفع إجمالي صافي الإيرادات خلال الربع بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 15.06 مليار دولار، مقارنة بـ 14.2 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون تحقيق إيرادات قدرها 14.7 مليار دولار خلال الربع.
 
وارتفع صافي دخل الفوائد خلال الربع بنسبة 111 بالمئة ليصل إلى 2.9 مليار دولار، فيما تراجع إجمالي الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى 12.2 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
 
وأعلن مجلس إدارة غولدمان ساكس، الجمعة الماضي، عن توزيع أرباح نقدية بواقع 3 دولارات أميركية لكل سهم عادي، تُدفع في 27 يونيو 2025، للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 30 مايو 2025.
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