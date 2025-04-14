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اقتصاد بريطانيا ينمو بأكثر من التوقعات في فبراير

14
APRIL
2025
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سجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو يفوق التوقعات في فبراير الماضي، مع تعافي قطاعي الخدمات والتصنيع بعد تباطؤ نشاط القطاعين مؤخرا.
 
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة في فبراير الماضي، في مفاجأة لخبراء الاقتصاد الذين كانوا لا يتوقعون تسجيل أي نمو في ذلك الشهر.
 
وأضاف مكتب الإحصاء أن هذه النسبة تمثل تحسنا ملحوظا في ضوء عدم تسجيل أي نمو في يناير.
 
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه. ميديا" عن رئيس الإحصاءات الاقتصادية في المكتب ليز مكايون قولها: "لقد حقق الاقتصاد نموا قويا في فبراير، في ظل نمو واسع في قطاعي الخدمات والتصنيع".
 
 
وتشكل هذه البيانات دفعة مفاجئة لحزب العمال الحاكم ووزيرة الخزانة راشيل ريفز، بعد أن حدد الحزب النمو الاقتصادي باعتباره من أولوياته الأساسية منذ فوزه في الانتخابات العام الماضي.
 
وعلى مدار الشهور الثلاثة الماضية ككل، حقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو قوية أيضا، مع تسجيل قاعدة نمو واسعة في مختلف أنشطة الخدمات.
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