الذهب يرتفع إلى ذروة غير مسبوقة!

A + A -

ارتفعت أسعار الذهب مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بدعم من مخاوف حدوث ركود مع تصاعد التوتر بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

صعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى 3205.53 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش،. وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت خمسة بالمئة على مدار الأسبوع.

وزدات العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 3226.50 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تعليق رسوم جمركية كبيرة فرضها على عشرات الدول لكنه رفع الرسوم على الواردات من الصين من 104 بالمئة إلى 125 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس على نحو مفاجئ، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بعد قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين.

وفي أعقاب البيانات، راهن متداولون على أن البنك المركزي الأميركي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو وربما يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام.

وزاد الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي والتضخم، بأكثر من 21 بالمئة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 ليصل إلى 938.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 مسجلا 915.75 دولار.