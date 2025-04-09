living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصعيد ترامب ضد الصين يدمي بورصات آسيا.. ويُغرق أسعار النفط

9
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها بعد تراجع بورصة وول ستريت الأميركية مرة أخرى، بفعل حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
 
وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، فقد دخلت رسوم ترامب الجمركية الشاملة حيز التنفيذ بما في ذلك الزيادة المفروضة مؤخرا على الصين لتصل إجمالي الرسوم إلى 104 بالمئة، عند الساعة 0401 بتوقيت غرينتش.
 
وفي وقت سابق، أكد مسؤول بالبيت الأبيض في إفادة صحفية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض تعرفات جمركية بنسبة 104 بالمئة على الصين اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت غرينتش) الأربعاء، لتزيد بنسبة 50 بالمئة الرسوم الجمركية المفروضة على بكين بعدما رفضت إلغاء رسومها المضادة على السلع الأميركية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند ظهر البارحة.
 
وعلى أثرها، هوى مؤشر نيكي 225 في اليابان في البداية بنسبة 5 بالمئة، كما تراجعت الأسواق في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا على النحو التالي:
 
 
مؤشر هانغ سانغ يهبط بـ 1.5 بالمئة.
مؤشر توبكس الياباني هبط بأكثر من 3.9 بالمئة
مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تراجع بـ 1.7 بالمئة لينخفض بنسبة 20 بالمئة عن ذروته المسجلة في يوليو، وليدخل في سوق هابطة، كما هوى الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 2009
مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي يهبط بأكثر من 2 بالمئة
 
كما انخفض مؤشر أسواق المال في تايوان بنسبة 5,8 بالمئة في تداولات بعد الظهر الأربعاء.
 
وانخفض مؤشر تايكس 1,074.32 نقطة إلى 17,385.63 نقطة، رغم قيام الحكومة بتفعيل صندوق استقرار بقيمة 15 مليار دولار أميركي لتهدئة السوق.
 
وفي أسواق العملات، وسع الين الياباني من مكاسبه إلى واحد بالمئة مقابل الدولار مع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.
 
وهبط اليوان الصيني  لأدنى مستوى أمام الدولار مند 2008.
 
وسجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية تراجعا قويا، حيث خسر الداكس نحو  800 نقطة وهوى الكاك الفرنسي بنحو 4 بالمئة كما خسر مؤشر فوتسي البريطاني نحو 250 نقطة.
 
النفط يغرق في دوامة الخسائر
وخسرت أسواق النفط أكثر من 3 بالمئة، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار بما يعادل 3.39 بالمئة لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش.
 
كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.36 دولار، أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
ولامس برنت أدنى مستوياته منذ مارس 2021، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير 2021.
 
وفي وول ستريت، انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في ختام جلسة الثلاثاء بنسبة 1.6 بالمئة بعد أن تلاشت المكاسب التي حققها مبكرا بنسبة 4.1 بالمئة. مما جعله ينخفض بنسبة تقارب 19 بالمئة عن الرقم القياسي الذي سجله في فبراير.
 
كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8 بالمئة، في حين خسر مؤشر ناسداك المركب 2.1 بالمئة. ولا يزال الغموض يسيطر على ما سيقرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حربه التجارية.
 
وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولا يزال المستثمرون غير متأكدين من كيفية التعامل مع حرب ترامب التجارية.
 
وتبع التراجع في أسواق الأسهم في آسيا ليلا وفي صباح الأربعاء، موجات من الارتفاعات في الأسهم على مستوى العالم أمس الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر في طوكيو بنسبة 6 بالمئة، وفي باريس بنسبة 2.5 بالمئة، وفي شنغهاي بنسبة 1.6 بالمئة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout