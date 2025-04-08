بينهم ماسك.. مليارديرات ينتقدون رسوم ترامب الجمركية

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أعرب عدد من كبار المليارديرات المؤيدين للرئيس الأمركي دونالد ترامن وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، عن قلقهم من التداعيات الاقتصادية لتصاعد الحرب التجارية، محذرين من مقبل اقتصادي قاتم، وذلك في خضم الانهيار المتسارع في الأسواق المالية العالمية.

رغم عدم إدانته المباشرة للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، نشر ماسك ،صباح الإثنين، مقطع فيديو للاقتصادي الراحل ميلتون فريدمان يشيد فيه بمزايا التجارة الحرة وأهمية الاستيراد، وذلك بعد انتقاده في عطلة نهاية الأسبوع لأحد كبار مستشاري ترامب التجاريين، ما فُهم على أنه انتقاد غير مباشر للسياسات الحمائية.

في رسالته السنوية للمساهمين، أعرب الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون عن قلقه من تأثير الرسوم الجمركية، معتبرًا أن "رغم وجود بعض الأسباب المشروعة لفرض الرسوم، إلا أنها سترفع من معدلات التضخم وتزيد احتمالات حدوث ركود اقتصادي"، محذرًا من تأثير هذه السياسات على التحالفات الاقتصادية طويلة الأمد للولايات المتحدة.

من جانبه، شن مدير صندوق التحوط بيل آكمان، وهو من المؤيدين السابقين لترامب، هجومًا لاذعًا على سياسات الرئيس التجارية، مطالبًا بوقف العمل بالرسوم الجمركية التي وصفها بأنها "وصفة لانهيار اقتصادي ذاتي"، وحذر يوم الأحد من أن تطبيقها سيقود البلاد إلى "شتاء نووي اقتصادي".

يذكر أن أغنى 10 داعمين لترامب خسروا أكثر من 10 مليارات دولار في يوم الخميس الماضي فقط، نتيجة لانهيار الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية الجديدة.

ووفقًا لحسابات مجلة "فوربس" الأميركية، فقد بلغ إجمالي ما خسره المليارديرات حول العالم في ذلك اليوم حوالي 270 مليار دولار، وكان من بين المتضررين الكبار: مارك زوكربيرغ، جيف بيزوس، لاري إليسون، وإيلون ماسك.

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: العملية انتهت والمريض يتعافى

رغم الانتقادات المتصاعدة، دافع الرئيس ترامب عن سياسته بشدة، وقال في منشور على منصة "توث سوشال" : "لدى الولايات المتحدة الآن فرصة لفعل ما كان يجب أن يُفعل قبل عقود(...) لا تكونوا ضعفاء! لا تكونوا أغبياء! . كونوا أقوياء، شجعان، وصبورين، والنتيجة ستكون العظمة!"

وفي تصريحات أخرى على متن طائرة الرئاسة، أقر ترامب بأنه لا يرغب في رؤية الأسواق تنهار، لكنه أضاف: "أحيانًا، يجب تناول الدواء لعلاج المرض".

وفي اليوم الذي أطلق عليه ترامب "يوم التحرير" أعلن الرئيس الأميركي عن سياسة الرسوم الجمركية الجديدة، حيث فرض رسومًا تبدأ من 10% على الواردات من معظم دول العالم، بما في ذلك دول غير مأهولة.

ويهدف من خلال هذه السياسة إلى إعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة ومعاقبة الدول التي يتهمها بممارسات تجارية غير عادلة، متجاهلًا تحذيرات الاقتصاديين من تداعياتها التضخمية وتأثيرها على المستهلك الأميركي.