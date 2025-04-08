living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بينهم ماسك.. مليارديرات ينتقدون رسوم ترامب الجمركية

8
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعرب عدد من كبار المليارديرات المؤيدين للرئيس الأمركي دونالد ترامن وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، عن قلقهم من التداعيات الاقتصادية لتصاعد الحرب التجارية، محذرين من مقبل اقتصادي قاتم، وذلك في خضم الانهيار المتسارع في الأسواق المالية العالمية.
 
رغم عدم إدانته المباشرة للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، نشر ماسك ،صباح الإثنين، مقطع فيديو للاقتصادي الراحل ميلتون فريدمان يشيد فيه بمزايا التجارة الحرة وأهمية الاستيراد، وذلك بعد انتقاده في عطلة نهاية الأسبوع لأحد كبار مستشاري ترامب التجاريين، ما فُهم على أنه انتقاد غير مباشر للسياسات الحمائية.
 
في رسالته السنوية للمساهمين، أعرب الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون عن قلقه من تأثير الرسوم الجمركية، معتبرًا أن "رغم وجود بعض الأسباب المشروعة لفرض الرسوم، إلا أنها سترفع من معدلات التضخم وتزيد احتمالات حدوث ركود اقتصادي"، محذرًا من تأثير هذه السياسات على التحالفات الاقتصادية طويلة الأمد للولايات المتحدة.
 
من جانبه، شن مدير صندوق التحوط بيل آكمان، وهو من المؤيدين السابقين لترامب، هجومًا لاذعًا على سياسات الرئيس التجارية، مطالبًا بوقف العمل بالرسوم الجمركية التي وصفها بأنها "وصفة لانهيار اقتصادي ذاتي"، وحذر يوم الأحد من أن تطبيقها سيقود البلاد إلى "شتاء نووي اقتصادي".
 
 يذكر أن أغنى 10 داعمين لترامب خسروا أكثر من 10 مليارات دولار في يوم الخميس الماضي فقط، نتيجة لانهيار الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية الجديدة.
 
ووفقًا لحسابات مجلة "فوربس" الأميركية، فقد بلغ إجمالي ما خسره المليارديرات حول العالم في ذلك اليوم حوالي 270 مليار دولار، وكان من بين المتضررين الكبار: مارك زوكربيرغ، جيف بيزوس، لاري إليسون، وإيلون ماسك.
 
ترامب بشأن الرسوم الجمركية: العملية انتهت والمريض يتعافى
 رغم الانتقادات المتصاعدة، دافع الرئيس ترامب عن سياسته بشدة، وقال في منشور على منصة "توث سوشال" : "لدى الولايات المتحدة الآن فرصة لفعل ما كان يجب أن يُفعل قبل عقود(...) لا تكونوا ضعفاء! لا تكونوا أغبياء! . كونوا أقوياء، شجعان، وصبورين، والنتيجة ستكون العظمة!"
 
 وفي تصريحات أخرى على متن طائرة الرئاسة، أقر ترامب بأنه لا يرغب في رؤية الأسواق تنهار، لكنه أضاف: "أحيانًا، يجب تناول الدواء لعلاج المرض".
 
وفي اليوم الذي أطلق عليه ترامب "يوم التحرير" أعلن الرئيس الأميركي عن سياسة الرسوم الجمركية الجديدة، حيث فرض رسومًا تبدأ من 10% على الواردات من معظم دول العالم، بما في ذلك دول غير مأهولة.
 
ويهدف من خلال هذه السياسة إلى إعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة ومعاقبة الدول التي يتهمها بممارسات تجارية غير عادلة، متجاهلًا تحذيرات الاقتصاديين من تداعياتها التضخمية وتأثيرها على المستهلك الأميركي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout