مجموعة أكويلا تفتتح مكتبا للشرق الأوسط في أبوظبي

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قالت شركة الاستثمار "أكويلا جروب" ومقرها هامبورغ، الثلاثاء إنها توسع عملياتها بافتتاح مكتب جديد في أبوظبي بالإمارات في إطار استهدافها لفرص النمو في الخليج والشرق الأوسط.

وذكرت الشركة التي تدير أصولا بقيمة 15.4 مليار يورو (16.88 مليار دولار) في بيان إن الشركة الجديدة واسمها أكويلا كابيتال الشرق الأوسط، ستسعى إلى ضخ رأس المال في مشاريع بالشرق الأوسط بما في ذلك مراكز البيانات ومشاريع الطاقة المتجددة.

وقال زكي نسيبة الرئيس التنفيذي لشركة أكويلا كابيتال الشرق الأوسط لرويترز "السبب الحقيقي لاختيار أبوظبي هو أننا نعتقد أنها واحدة من أفضل آفاق النمو بالنسبة لنا كشركة".

حصلت شركة أكويلا على موافقة مبدئية لممارسة أعمالها من مركز أبوظبي العالمي، وهي تنتظر الموافقة النهائية.

وساهم ارتفاع تسجيل الشركات وجاذبية صناديق الثروة السيادية والسهولة النسبية للحصول على ترخيص للعمل مقارنة بالمراكز المالية الأخرى في جذب الشركات العالمية بشكل متزايد إلى مركز أبوظبي العالمي في السنوات الماضية.