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جي بي مورغان وغولدمان ساكس.. "الركود يقترب"

7
APRIL
2025
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عزز بنك غولدمان ساكس من تقييمه لاحتمالية الركود وقدموا موعد الخفض المتوقع لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.
 
وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع من هذا العام إلى 0.5 بالمئة من 1 بالمئة في توقعات سابقة.
 
ورفعوا احتمالية حدوث ركود اقتصادي في أكبر اقتصاد بالعالم على مدى 12 شهرا إلى 45 بالمئة من 35 بالمئة.
 
وأشار البنك إلى أن هذا يأتي في أعقاب "تشديد حاد في الأوضاع المالية، ومقاطعة المستهلكين الأجانب، واستمرار تفاقم حالة عدم اليقين السياسي، مما يُرجّح أن يُخفّض الإنفاق الرأسمالي بأكثر من التوقعات السابقة".
 
وفي وقت سابق، رفع بنك جيه بي مورغان، مساء الجمعة، احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم إلى 60 بالمئة.
 
 
كما رفعت ستاندرد آند بورز غلوبال أيضاً توقعاتها لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى ما بين 30 بالمئة و35 بالمئة، مقارنة بنسبة 25 بالمئة في مارس.
 
من جانبه، حذّر محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز، الجمعة، من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، تُعرّض الاقتصاد الأمريكي لخطر الركود.
 
وأضاف أن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد يكون لها تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، بحسب شبكة CNBC الأميركية.
 
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت، الأربعاء الماضي، رسوماً جمركية على جميع الدول حول العالم. وردت الصين الجمعة بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية، مما زاد من مخاوف تصاعد الحرب التجارية وتسبب في حالة من الفوضى في الأسواق المالية العالمية امتد أثرها حتى اليوم.
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