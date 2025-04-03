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حتى إسرائيل تضررت.. كيف علقت على رسوم ترامب الجمركية؟

3
APRIL
2025
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فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 17 بالمئة على صادرات إسرائيل للولايات المتحدة، في ظل موجة من الرسوم على الواردات الأميركية تصل إلى 46 بالمئة.
 
وأثار القرار قلقا داخل إسرائيل، أحد أبرز حلفاء ترامب التي تخوض حربا دامية في قطاع غزة بدعم عسكري ودبلوماسي أميركي.
 
وقال رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيلي رون تومر، في بيان مساء الأربعاء: "نعمل على فهم الدافع وراء هذه الخطوة".
 
وأضاف: "مع ذلك، فإن الادعاء بأن إسرائيل تفرض رسوما جمركية بنسبة 33 بالمئة على البضائع الأميركية أمر محير".
 
وتابع تومر: "في هذا السياق يبقى قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على البضائع الإسرائيلية غير واضح".
 
واعتبر أن هذه الخطوة تشكل خطرا على الصادرات الإسرائيلية وقد تؤدي إلى فقدان وظائف.
 
وقال: "قرار ترامب بتطبيق سياسة الرسوم الجمركية على إسرائيل قد يلحق الضرر باستقرارها الاقتصادي ويثني الاستثمار الأجنبي، ويضعف القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في السوق الأميركية".
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