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البيت الأبيض: ماسك سيترك العمل في الحكومة بعد انتهاء مهمته

3
APRIL
2025
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أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك سيترك العمل في الحكومة بعد إكمال مهمته في إدارة الكفاءة الحكومية.
 
وكان موقع بوليتيكو قد ذكر، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ دائرته المقربة، بمن فيهم أعضاء حكومته، بأن ماسك سيتراجع عن دوره الحالي في الحكومة.
 
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب راض عن ماسك وإدارته لكفاءة الحكومة، لكن الرجلين قررا خلال الأيام الماضية أن الوقت قد حان لكي يعود ماسك إلى إدارة أعماله مع تبني دور داعم.
 
وبحسب المصدر يأتي انسحاب ماسك الوشيك وسط إحباط متزايد داخل إدارة ترامب وبين حلفائه الخارجيين بسبب تصرفاته غير المتوقعة، حيث بات العديد منهم يرونه عبئا سياسيا.
 
كما يمثل هذا التطور تحولا كبيرا في علاقة ترامب وماسك مقارنة بما كان عليه الوضع قبل شهر، فيما قال مسؤول بارز في الإدارة إن ماسك من المرجح أن يحتفظ بدور استشاري غير رسمي، وقد يظهر بين الحين والآخر في محيط
 
وأشار مسؤول إلى أن من يعتقد أن ماسك سيختفي من الدائرة المحيطة بترامب يخدع نفسه.
 
ويصنف ماسك كموظف حكومي خاص، وهو تصنيف استثنائي يعفيه مؤقتا من بعض قوانين الأخلاقيات وتضارب المصالح، ومن المقرر أن تنتهي هذه الفترة البالغة 130 يوما في أواخر مايو أو أوائل يونيو.
 
يعتقد مؤيدو ماسك داخل الإدارة أن الوقت مناسب لهذا الانتقال، إذ لم يعد هناك مجال لمزيد من تخفيضات الميزانية دون المساس بجوهر الوكالات الحكومية.
 
فيما يرى آخرون أن ماسك كان عنصرا غير منضبط يصعب التحكم به وواجه صعوبات في التنسيق بين وزراء الحكومة وبين رئيسة الموظفين في البيت الأبيض سوزي وايلز، وكان يثير الفوضى بتصريحاته المفاجئة وغير المتوافقة مع الخط الرسمي على منصته “إكس”، بما في ذلك نشره خططا غير مدروسة لخفض وكالات حكومية اتحادية.
 
ترامب وفقا لمصدر مطلع كان قد بدأ فعليا تمهيد الطريق لخروج ماسك حيث أبلغ الحاضرين في اجتماع لمجلس الوزراء في 24 مارس، بأن ماسك سيبدأ في مغادرة الإدارة.
 
ارتياح وسط المقربين من ترامب
 
لكن العديد من المقربين من ترامب يشعرون بارتياح متزايد لأن ماسك سيبتعد قريبا عن دوره المحوري في الإدارة.
 
كما أن سلسلة المفاجآت التي أحدثها ماسك مثل مطالبته الموظفين الحكوميين خلال عطلة نهاية الأسبوع بتقديم قوائم إنتاجهم، أو التخفيضات غير المقصودة في برامج الوقاية من الإيبولا، قد تصل إلى نهايتها أخيرا.
 
يأتي هذا وسط مخاوف من أن ماسك قد تحول تحول إلى عبء سياسي يخدم كعامل توحيد للديمقراطيين.
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