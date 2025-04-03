مجلس الشيوخ يوجه ضربة لسياسة ترامب التجارية تجاه كندا

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مرر مجلس الشيوخ قرارا لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كندا في الوقت الذي ينتقد فيه بعض الجمهوريين خطط الرئيس في هذا الصدد.

وينهي قرار مجلس الشيوخ، الذي تم تمريره بتصويت 51-48، إعلان الطوارئ الذي أصدره ترامب بشأن الفنتانيل والذي يعد أساسا للرسوم الجمركية على كندا.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء عن أوامر، فيما أسماه "يوم التحرير"، لفرض رسوم استيراد على مجموعة من الشركاء التجاريين الدوليين، رغم أن الواردات الكندية تم استثناؤها من الرسوم الجديدة في الوقت الحالي.

لكن التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ لا يملك في النهاية فرصة كبيرة للمرور عبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والتوقيع عليه من قبل ترامب، ولكنه أظهر حدود دعم الجمهوريين لرؤية ترامب لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي من خلال تقييد التجارة الحرة.

ويحذر العديد من الاقتصاديين من أن الخطة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي، بينما يراقب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بقلق بينما يغير ترامب علاقة الولايات المتحدة مع بقية العالم.