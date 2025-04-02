اليابان تتعهد بدعم الشركات القلقة من رسوم ترامب

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أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إجراءات دعم لمساعدة الشركات اليابانية في التغلب على آثار الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة في ظل المخاوف من أن تؤدي هذه الرسوم إلى أزمة اقتصادية.

وقال إيشيبا إن الحكومة ستنشئ حوالي 1000 موقع استشارات في مختلف أنحاء اليابان لمساعدة الشركات الصغيرة في التعامل مع آثار الرسوم. وفي حين قال رئيس الوزراء في وقت سابق إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات مضادة على الرسوم الأميركية على السيارات المستوردة، لم يتحدث اليوم عن أي إجراءات انتقامية على الرسوم الأميركية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن إيشيبا قوله "نحن نعمل في هذا الشأن بلا توقف، حتى في العطلات الأسبوعية"، مضيفا "بمجرد اتضاح الأمور بشأن الرسوم بصورة أكبر سنسافر إلى الولايات المتحدة دون تردد".

جمارك السيارات.. ترامب يثير غضبا عالميا وتراجع أسهم الشركات

وتستعد اليابان لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من مختلف دول العالم وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل غدا الأربعاء، بهدف إجبار الدول الأخرى على إزالة الحواجز الجمركية بما في ذلك الضرائب المفروضة على السلع الأميركية في أسواقها.

وانتقدت إدارة ترامب الرسوم اليابانية على السلع الأميركية وتطالب بالتخلص من عجز الميزان التجاري مع اليابان.

وقبل وقت قصير من حديث إيشيبا، أعرب مسؤول السياسات في الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، إيتسونوري أونوديرا، عن مخاوفه بشأن التعرفة الجمركية الأميركية على السيارات بنسبة 25 بالمئة، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل.

وتُمثل هذه الرسوم على السيارات توسعًا كبيرًا في حرب ترامب التجارية، حيث ستلحق ضررا واضحا بأكبر العلامات التجارية للسيارات في دول مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وقال أونوديرا خلال ورشة عمل يقودها الحزب لمناقشة التوترات التجارية "أشعر انها (الرسوم على السيارات) ستصبح أزمة اقتصادية كبيرة لليابان.. خاصة في ضوء اتساع نطاق سلسلة إمدادات السيارات التي ستؤثر على كل مناطق اليابان".

وسيتجاوز تأثير الرسوم الأميركية على السيارات الصادرات المباشرة للشركات اليابانية من اليابان إلى الولايات المتحدة حيث تصدر هذه الشركات حوالي 1.45 مليون سيارة سنويا إلى السوق الأميركية من مصانعها في كندا والمكسيك إلى جانب حوالي 1.49 مليون سيارة من اليابان وفقا لوزارة التجارة اليابانية.

كما تنتج الشركات اليابانية حوالي 3.3 مليون سيارة في مصانعها بالولايات المتحدة.