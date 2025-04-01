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غورغييفا: رسوم ترامب تثير الضبابية لكنها لن تؤدي إلى ركود

1
APRIL
2025
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قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة يخلق حالة من الضبابية الشديدة ويؤثر على الثقة لكن من المستبعد أن يؤدي إلى ركود في الأمد القريب.
 
وأضافت غورغييفا في مقابلة خلال منتدى رويترز نكست نيوز ميكر "لا نشهد تأثيرا حادا" حتى الآن للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أو هدد بفرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض.
 
وذكرت أن من المرجح أن يُخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية بشكل طفيف في تحديثه القادم لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر بعد حوالي ثلاثة أسابيع، لكننا "لا نرى ركودا اقتصاديا يلوح في الأفق".
 
رفع صندوق النقد الدولي في يناير تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.3 بالمئة من 3.2 بالمئة في تقديره السابق في أكتوبر، ويُعزى مُعظم هذا الارتفاع إلى زيادة بواقع نصف نقطة مئوية للتوقعات الخاصة بالولايات المتحدة إلى 2.7 بالمئة.
 
مع ذلك، تتوقع غورغييفا الآن أن يُظهر تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر في أبريل  خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، "تصحيحا" طفيفا بالخفض لتلك التقديرات.
 
وفرض ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير رسوما جمركية بنسبة 20 بالمئة على جميع السلع الواردة من الصين، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على معظم السلع الواردة من كندا والمكسيك ثم أرجأ تطبيقها، وفرض رسوما جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم، وأعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة، وأعلن أن الثاني من أبريل سيكون "يوم التحرير"، إذ يعتزم الكشف فيه عن رسوم جمركية عالمية مضادة.
 
وعصفت الوتيرة غير المتوقعة للإعلان عن الرسوم الجمركية وتطبيقها بتوقعات المستثمرين، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بنحو 10 بالمئة منذ منتصف فبراير بسبب المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو أو حتى التسبب في ركود.
 
وقالت غورغييفا إنه كلما استمرت حالة عدم اليقين بشأن نهج ترامب المتعلق بسياسة الرسوم الجمركية، زاد الخطر على التوقعات.
 
وتابعت "كلما اقترب وضوح الأمر، كان ذلك أفضل، لأنه كلما طال أمد عدم اليقين، كما تُظهر أبحاثنا، زاد احتمال تأثيره السلبي على النمو".
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