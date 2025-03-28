المركزي الأوروبي يحذر البنوك: استعدوا للصدمات الجيوسياسية

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أعلنت رئيسة قطاع الرقابة في البنك المركزي الأوروبي،كلاوديا بوخ، الخميس أن بنوك منطقة اليورو تتمتع بالمتانة لكنها بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع الصدمات الجيوسياسية والتهديدات المالية المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

وأثارت السياسات التجارية الأميركية قلق الأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية. ويقيم صناع السياسات حاليا تداعياتها على النمو والاستقرار والمخاطر المالية.

ويضاف ذلك إلى الضغوط المالية والسياسية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تلتها.

وقالت بوخ في تقرير "التدهور المحتمل في جودة الأصول والاضطرابات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية أو تداعيات العقوبات المالية يتطلبان اهتماما أكبر ورأس مال كاف وأنظمة حوكمة وإدارة مخاطر قوية في البنوك".

وأضافت بوخ في التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الأنشطة الرقابية أن البنوك بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات الأمن السيبراني ومعالجة نقاط الضعف المحددة في المتانة وإدارة المخاطر.

ودعت الجهات التشريعية إلى المضي في إقرار إطار عمل لإدارة الأزمات والتأمين على الودائع، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع حالات تعثر البنوك وحماية المودعين.