صعود بلا توقف.. رسوم ترامب تشعل أسعار الذهب

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات الجمعة المبكرة، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وسط زيادة الإقبال عليه كملاذ استثماري بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة بنسبة 25 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السيارات ومكوناتها.

ونشر الرئيس ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث منشورا قال فيه إنه سيفرض المزيد من الرسوم على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا معا للإضرار بالاقتصاد الأميركي.

وقال محللون إن رسوم ترامب على السيارات تهدد باضطراب التجارة العالمية ودفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع.

ورفع بنكا غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا توقعاتهما لأسعار الذهب العالمية في ظل توترات الحرب التجارية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3074.31 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3077.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ارتفع الذهب 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3084.70 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 34.27 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 984.59 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 976.25 دولار.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر سعر الدولار إلى 104.07 نقطة قبل أن يسترد جزءا من خسائره ليسجل 104.3 نقطة بانخفاض نسبته 0.2% عن مستواه أمس.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "الذهب في وضع جيد حاليا.. السياستان التجارية والمالية في الولايات المتحدة والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو.. كل شيء يصب في صالح الذهب".

وأضاف أن الأسعار قد تكون على موعد مع الوصول قريبا إلى مستوى 3100 دولار للأونصة.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلنت الحكومة الأميركية، الخميس، في زيادة طفيفة لتقديراتها السابقة بشأن معدل النمو في الربع الأخير من عام 2024، إن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة سنوية جيدة، بواقع 2.4% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

في الوقت نفسه زادت المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بشدة ، بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني الأميركي للمطورين العقاريين.

وارتفع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 2% خلال فبراير الماضي إلى 72 نقطة ، بعد تراجعه بنسبة 4.6% إلى 70 نقطة خلال الشهر السابق عليه وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.5% خلال الشهر الماضي.