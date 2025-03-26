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ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن مصر وقعت الثلاثاء عقدا مع شركة شين فينج الصينية لإنشاء مشروع مجمع متكامل للصناعات المعدنية باستثمارات 1.65 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن المشروع سينفذ على مرحلتين وسيقام خلال خمس سنوات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت الوزارة في البيان "يهدف التوقيع إلى قيام شركة (شين فينج مصر للصلب) بإنشاء تسعة مشروعات صناعية ومركزين للخدمات الشاملة، أحدهما للبحث والتطوير والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة"،

وجاء في البيان أن "من المنتظر أن يوفر المشروع نحو ثمانية آلاف فرصة عمل مباشرة".