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الذهب يرتفع بفضل زيادة الطلب على الملاذ الآمن

24
MARCH
2025
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات المبكرة الاثنين، وسط إقبال متزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن جراء المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها وتوقعات‭‭‭ ‬‬‬ بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.
 
تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3025.12 دولار للأونصة (الأوقية). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 3030.70 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأونصة الخميس الماضي حيث غذت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن.
 
وعادة ما ينظر للذهب الذي لا يدر عوائد على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والتضخم، كما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
 
وستظل الرسوم الجمركية في دائرة الضوء مع إعلان ترامب عن موجة من الرسوم الجمركية المضادة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، والتي من المرجح أن تزيد التضخم وتعيق النمو الاقتصادي.
 
وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثابتا عند نطاق 4.25 بالمئة و 4.50 بالمئة، كما كان متوقعا. ويتوقع صانعو السياسات أن يُجري البنك المركزي الأميركي تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
 
لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز قال الجمعة إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في مكانها الصحيح بالنظر إلى الشكوك العديدة التي تواجه الاقتصاد، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة ملحة لإجراء أي تغيير على أسعار الفائدة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.06 دولار للأونصة وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 981.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 962.54 دولار.
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