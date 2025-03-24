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أدنوك للغاز توافق على توزيع أرباح بـ3.41 مليار دولار عن 2024

24
MARCH
2025
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أعلنت "أدنوك للغاز" والشركات التابعة لها، عن موافقة المساهمين في اجتماع جمعيتها العمومية السنوية على توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليار دولار لعام 2024، بما في ذلك أرباح نهائية بقيمة 1.706 مليار دولار من المقرر توزيعها في الربع الثاني من عام 2025.
 
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مجلس إدارة "أدنوك للغاز"، إن "أدنوك للغاز" سجلت في عام 2024 نتائج مالية قياسية، وأطلقت مشاريع نمو رئيسية، وأعلنت عن أكبر توزيعات أرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحققت الشركة عوائد إجمالية لمساهميها بلغت نسبتها 19 بالمئة.
 
وأضاف أنه فيما يزداد اعتماد العالم على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، خاصةً في قارة آسيا، تواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز دورها في تمكين أمن الطاقة العالمي ومساهمتها الفعالة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في دولة الإمارات، حيث تمتلك ’أدنوك للغاز‘ مكانة راسخة وقدرات فريدة تمكّنها من تحقيق المزيد من النمو ودعم النقلة النوعية في أنظمة الطاقة.
 
وحققت "أدنوك للغاز" نتائج مالية قوية في عام 2024، حيث سجلت صافي دخل معدل قياسي بلغ 5 مليارات دولار، بزيادة استثنائية بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، ونمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.65 مليار دولار، وهامش أرباح قوي ومستقر قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35 بالمئة، وتدفق نقدي حر بلغ 4.58 مليار دولار.
 
وتؤكد النتائج المالية القوية للشركة لعام 2024 نجاح إستراتيجيتها المُحكمة والمنضبطة، والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر من العام نفسه.
 
وتضمن إستراتيجية الشركة المُحدثة تنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في فرص نمو، تهدف لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي، وتحقيق زيادة متوقعة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2029 مقارنة بعام 2023.
 
وتهدف الشركة لتحقيق ذلك من خلال زيادة متوقعة بنسبة 30 بالمئة في قدرتها على معالجة الغاز بالتزامن مع قيام "أدنوك"بتوسيع الطاقة الإنتاجية من أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
 
يذكر أن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية جاء بعد استكمال "أدنوك" لطرح مسوّق لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة "أدنوك للغاز"، وهو أكبر طرح على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكبر طرح ثانوي في دولة الإمارات بقيمة 2.84 مليار دولار.
 
ونتيجة لاستكمال الطرح، نجحت "أدنوك للغاز" في تنويع قاعدة مساهميها، كما تتوقع احتمال إدراج أسهمها في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، و"مؤشر بورصة فايننشال تايمز للأوراق المالية" (FTSE)، في وقت مبكر من هذا العام.
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