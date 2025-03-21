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النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

21
MARCH
2025
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شهدت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف أوبك+ تتعلق بخفض إنتاج سبعة أعضاء إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.
 
تحرك الأسواق
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 72.40 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 68.52 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو اثنين بالمئة، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من عام 2025.
 
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس عقوبات جديدة على صلة بإيران، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة إلى جانب عدد من الكيانات والسفن الأخرى التي تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى الصين.
 
وهذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران منذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير بإعادة فرض حملة "أقصى الضغوط" على طهران وتوعده بالوصول بصادرات البلاد من النفط إلى الصفر.
 
وقال محللون لدى بنك إيه.إن.زد إنهم يتوقعون انخفاض صادرات النفط الخام الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميا بسبب تشديد العقوبات.
 
وتلقت أسعار النفط دعما من خطة جديدة لتحالف أوبك+ أُعلن عنها أمس الخميس لخفض إضافي لإنتاج سبعة أعضاء لتعويض إنتاجهم الذي تجاوز المستويات المتفق عليها. وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميا و435 ألف برميل يوميا، وستستمر حتى يونيو 2026.
 
وقالت أمينة بكر خبيرة الطاقة في الشرق الأوسط لدى شركة كبلر، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن الخطة ستمحو جميع زيادات الإمدادات التي أعلن أوبك+ في وقت سابق أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر المقبل.
 
وأكد تحالف أوبك+ في وقت سابق من هذا الشهر أن ثمانية من أعضائه سيمضون في زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل، ليستعيد بذلك جزءا من تخفيضات الإنتاج البالغة 5.85 مليون برميل يوميا والتي اتُفق عليها في سلسلة من الخطوات منذ عام 2022 لدعم السوق.
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