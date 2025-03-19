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بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا

19
MARCH
2025
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أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، مما يُؤكد تفضيل صانعي السياسات تخصيص مزيد من الوقت لتقييم مدى تأثير المخاطر الاقتصادية العالمية المتزايدة الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على التعافي الاقتصادي الهش لليابان.
 
ومثلما كان متوقعا على نطاق واسع، قرر مجلس إدارة بنك اليابان إبقاء سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.5 بالمئة بعد تصويت جاء بالإجماع.
 
وجاء القرار في الوقت الذي طغت فيه المخاوف من تباطؤ عالمي ناجم عن سياسة ترامب التجارية على بيانات الأجور والأسعار التي أظهرت أن اليابان تحقق تقدما في تحقيق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة الذي حدده بنك اليابان بشكل دائم.
 
ومن المتوقع أن يعقد محافظ البنك المركزي كازو أويدا مؤتمرا صحفيا لشرح قرار السياسة النقدية.
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