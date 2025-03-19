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الذهب يواصل رحلة تحطيم الأرقام القياسية

19
MARCH
2025
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سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن والتوتر الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.
 
تحديث الأسعار
بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3038.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.
 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3042.20 دولار.
 
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.97 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 992.85 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 966.24 دولار، بحسب بيانات رويترز.
 
قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) "ينظر المتعاملون إلى الذهب باعتباره أصلا مجهزا جيدا للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية".
 
ويشعر المستثمرون بالقلق من تباطؤ اقتصادي وتزايد مخاطر الركود بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يُعتقد على نطاق واسع بأنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
 
وأججت الرسوم الجمركية التوتر التجاري، وتشمل رسوما ثابتة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم دخلت حيز التنفيذ في فبراير  ورسوما متبادلة وعلى قطاعات معينة ستُفرض في الثاني من أبريل.
 
وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت إسرائيل غارات جوية على غزة، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها تسببت في مقتل أكثر من 400 شخص أمس الثلاثاء، مما أنهى هدوءا نسبيا قارب الشهرين منذ بدء وقف إطلاق النار، في حين حذرت إسرائيل من أن الهجوم "مجرد البداية".
 
قفز سعر الذهب، الذي يُعتبر تاريخيا وسيلة تحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 15 بالمئة منذ بداية العام.
 
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثابتا عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة في ختام اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم.
 
ويترقب المشاركون في السوق أيضا خطاب رئيس البنك جيروم باول عقب قرار أسعار الفائدة لاستشراف مسار السياسة النقدية الأميركية.
 
ويرتفع الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
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