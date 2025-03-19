2.9 مليار درهم توزيعات أرباح "أدنوك للحفر" لعام 2024

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أعلنت شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع الدفعة النهائية من أرباحها النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024

اعتمد مساهمو الشركة توزيعات أرباح نقدية نهائية لعام 2024 تبلغ 1.45 مليار درهم (حوالي 9.05 فلس للسهم)، ما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 2.90 مليار درهم (حوالي 18.1 فلس للسهم)، بزيادة بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بعام 2023. وسيتم دفع الأرباح في 11 أبريل 2025 أو خلال أيام قبل أو بعد هذا التاريخ لجميع المساهمين المسجلين اعتبارًا من 27 مارس 2025.

وبالنظر إلى المستقبل، يُتوقع أن ترتفع توزيعات الارباح للعام 2025 إلى 3.18 مليار درهم على الأقل، لتصل إلى 4.22 مليار درهم تقريباً في عام 2028، وذلك بناءً على الزيادة بنسبة 10 بالمئة على الأقل على أساس سنوي بما يتماشى مع سياسة الشركة التصاعدية لتوزيعات الأرباح.

علماً أن سياسة توزيعات الأرباح منحت مجلس إدارة الشركة صلاحية توزيع أرباح إضافية فوق الحد الأدنى وفقاً لتقديره الخاص، ما يؤكد التزام شركة أدنوك للحفر بتعزيز النمو وقيمة العائدات لمساهميها.

وستواصل الشركة دعم استراتيجياتها للنمو من خلال توسيع الأسطول ونمو الإيرادات المتوقع والعائدات القوية، بما في ذلك العائد على متوسط رأس المال العامل (ROACE) الذي تجاوز في عام 2024 نسبة 20 بالمئة، والعائد على حقوق الملكية (ROE) الذي تجاوز نسبة 30 بالمئة بالإضافة إلى ذلك، تتوقع شركة أدنوك للحفر تدفقات نقدية حرة كبيرة تصل إلى 5.88 مليار درهم إماراتي في عام 12025، ونمو صافي الدخل مع نسبة التوزيعات بالمقارنة مع صافي الربح أقل من 65 بالمئة عند الحد الأدنى لتوزيع الأرباح في عام 2025. وسيمكن هذا النهج الاستراتيجي الشركة من تحقيق نجاحات مالية وتشغيلية كبيرة في السنوات القادمة.

نتائج مالية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

ارتفعت إيرادات شركة أدنوك للحفر للعام المالي 2024 بأكمله بشكل كبير لتصل إلى 14.82 مليار درهم ، بزيادة 32 بالمئة على أساس سنوي، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مستوى غير مسبوق حيث بلغت 7.40 مليار درهم، بزيادة 36 بالمئة على أساس سنوي، وضاعفت الشركة صافي الربح لأكثر من الضعف منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليصل إلى 4.77 مليار درهم في عام 2024.

وستستفيد الشركة من ميزانيتها القوية في تعزيز التزامها بالنمو الذكي واستثمار الفرص المتاحة وزيادة القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

من جانبه، قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن الأداء المالي القياسي للشركة وتوزيعات الأرباح المجزية، يعكس الزخم القوي الذي تتمتع به أدنوك للحفر باعتبارها أسرع شركة خدمات طاقة نمواً في العالم ، موضحا أنه مع زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 2.90 مليار درهم في عام 2024، والتزام الشركة بزيادة التوزيعات بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة في عام 2025 والأعوام التالية، الشركة مستمرة في تحقيق قيمة استثنائية لمساهميها بينما تعمل على تنفيذ إستراتيجيات الشركة المستقبلية.

وأضاف : "أنه مع خططنا الطموحة للتوسعات المستهدفة في المنطقة، وحفاراتنا المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدماتنا المتطورة في مجال حقول النفط، نؤكد أن الشركة في المسار الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر. كما أن تسريع عجلة الابتكار عبر إنيرسول "Enersol" وإطلاق مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي عبر تيرنويل "Turnwell" يرسخ مكانة الشركة الرائدة في مجالها، ويرفع الكفاءة ويعزز التزامنا بمعايير الاستدامة ويضمن عائدات تصاعدية طويلة المدى لمساهمينا."

تسريع النمو في عام 2025

بالنظر إلى المستقبل، يُتوقع أن ترتفع توزيعات الأرباح للعام 2025 إلى 3.18 مليار درهم على الأقل، لتصل إلى 4.22 مليار درهم تقريباً في عام 2028، وذلك بناءً على الزيادة بنسبة 10 بالمئة على الأقل على أساس سنوي بما يتماشى مع سياسة الشركة التصاعدية لتوزيعات الأرباح.

علماً بأن سياسة توزيعات الأرباح منحت مجلس إدارة الشركة صلاحية توزيع أرباح إضافية فوق الحد الأدنى وفقاً لتقديره الخاص، ما يؤكد التزام شركة أدنوك للحفر بتعزيز النمو وقيمة العائدات لمساهميها.

وستواصل الشركة دعم إستراتيجياتها للنمو من خلال توسيع الأسطول ونمو الإيرادات المتوقع والعائدات القوية، بما في ذلك العائد على متوسط رأس المال العامل "ROACE" الذي تجاوز في عام 2024 نسبة 20 بالمئة، والعائد على حقوق الملكية "ROE" الذي تجاوز نسبة 30 بالمئة.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع شركة أدنوك للحفر تدفقات نقدية حرة كبيرة تصل إلى 5.88 مليار درهم في عام 2025، ونمو صافي الدخل مع نسبة التوزيعات بالمقارنة مع صافي الربح أقل من 65 بالمئة عند الحد الأدنى لتوزيع الأرباح في عام 2025. وسيمكن هذا النهج الإستراتيجي الشركة من تحقيق نجاحات مالية وتشغيلية كبيرة في السنوات القادمة.

تعتزم أدنوك للحفر الاستمرار في تعزيز قدراتها التشغيلية في عام 2025، حيث تخطط لتوسيع أسطولها إلى أكثر من 148 حفارة بحلول عام 2026 و 151 بحلول عام 2028، وإضافة المزيد من الحفارات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في عمليات الشركة، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويدعم قطاع خدمات حقول النفط ويوفر قيمة أكبر للعملاء.

إضافة لذلك، تخطط الشركة لمزيد من التوسعات في السوق الاقليمي خلال العام 2025 مدعومة بتمديد عقدها في الأردن وحصولها على التأهيل المسبق في الكويت وعمان.

وكانت إنيرسول "Enersol" "مشروع أدنوك للحفر المشترك مع ألفا ظبي"، قد أعلنت إكمالها صفقات استحواذ بقيمة 2.93 مليار درهم لشراء حصص أغلبية في أربع شركات توفر خدمات حقول النفط المدعومة بالتكنولوجيا، وتتطلع إنيرسول من خلال هذه الصفقات إلى ترسيخ مكانتها كشركة استثمارية تركز على الذكاء الاصطناعي.

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ونجحت شركة تيرنويل "Turnwell" ، مشروع أدنوك للحفر المشترك مع إس إل بي "SLB" وباترسون يو تي آي "Patterson-UTI"، في تسليم 30 بئرا حتى الآن ضمن برنامج الطاقة غير التقليدية المُسرّع لتستمر في تعزيز الكفاءة عبر سلسلة القيمة وتوظيف قدراتها التقنية وخبراتها الواسعة لتمكين إطلاق مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

بعد النتائج المالية القياسية لعام 2024، أعلنت شركة أدنوك للحفر توجيهاتها للعام المالي 2025 والمدى المتوسط، مؤكدة على النمو في قطاعاتها كافة، حيث تتوقع الشركة تحقيق إيرادات إجمالية تتراوح بين 4.6 إلى 4.8 مليار دولار للعام 2025، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 2.15 إلى 2.3 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 46 بالمئة و48 بالمئة، كما تتوقع أن يتراوح صافي الربح بين 1.35 إلى 1.45 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 28 بالمئة و30 بالمئة.

كما تتوقع شركة أدنوك للحفر أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي ما بين 0.35 إلى 0.55 مليار دولار، والتدفق النقدي الحر "باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ" ما بين 1.3 إلى 1.6 مليار دولار، وأن يكون الحد الأدنى لتوزيع الأرباح عند 0.87 مليار دولار، مع الحفاظ على هدف متحفظ للتعزيز المالي طويل الأجل يصل إلى 2.0 ضعف صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والاستهلاك والإطفاء.

وتستهدف الشركة على المدى المتوسط رفع إيرادات السنة المالية 2026 لتصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، إضافة إلى الحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء عند نسبة 50 بالمئة مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50 بالمئة، والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22 بالمئة - 26 بالمئة على المدى المتوسط، وأن تكون نسبة صافي رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة 12 بالمئة تقريباً .