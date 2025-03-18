living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألفابت تقترب من إتمام أكبر صفقة استحواذ في تاريخها

18
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت تقارير صحفية أن شركة التكنولوجيا العملاقة الأميركية ألفابت المالكة لشركة غوغل تجري محادثات متقدمة لشراء شركة الأمن المعلوماتي الناشئة ويز مقابل حوالي 30 مليار دولار.
 
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى ان هذه الصفقة في حال اتمامها ستكون أكبر صفقة استحواذ لشركة ألفابت حتى الآن.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن الصفقة قد تتم قريبا جدا إذا لم تظهر عقبات في اللحظات الأخيرة، كتلك التي أفشلت المحادثات السابقة.
 
من المتوقع أن تعزز الصفقة في حال اتمامها، موقع ألفابت في سوق الحوسبة السحابية شديدة التنافسية.
 
يذكر أن ويز رفضت في يوليو 2024 عرض استحواذ من ألفابت مقابل 23 مليار دولار بسبب المخاوف من موضوعات تتعلق بمكافحة الاحتكار ورأي المستثمرين، وغيرهما.
 
وقررت ويز في ذلك الوقت المضي قدما في خطتها الأصلية لطرح أسهمها في البورصة.
 
وأشارت وول ستريت إلى أن الشركة لم تتمكن من تنفيذ خطة الطرح العام الأولي لأسهمها طوال العام الماضي، ثم استأنفت مفاوضات الاستحواذ مع عدة أطراف.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout