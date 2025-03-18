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تورنتو تستبعد تسلا من الحوافز بسبب الرسوم الأميركية

18
MARCH
2025
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أعلنت رئيسة بلدية تورنتو أوليفيا تشاو أن المدينة الكندية توقفت عن تقديم حوافز مالية لسيارات تسلا التي تُشترى كسيارات أجرة أو لخدمات مشاركة الركوب، وذلك بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
 
وتشجع المدينة على اعتماد السيارات الكهربائية المُشتراة كسيارات للاستئجار من خلال منح السائقين والمالكين تخفيضا في رسوم الترخيص ورسوم التجديد حتى نهاية 2029، للمساعدة في خفض الانبعاثات.
 
لكن اعتبارا من أول مارس، لم تعد سيارات تسلا مؤهلة للحصول على الحوافز وفق ما ذكرته تشاو في مؤتمر صحفي.
 
وقالت لرويترز بعد المؤتمر الصحفي "سيتعين على (مشتري) السيارات المُستأجرة، مثل سيارات الأجرة، البحث عن نوع مختلف من السيارات. هناك سيارات كهربائية أخرى يمكنهم شراؤها".
 
 
وأضافت أن الاستبعاد سيستمر لحين حل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.
 
ولم ترد تسلا بعد على طلب التعليق.
 
وأبلغت تشاو رويترز بأن القرار اتُخذ لاستهداف رئيس تسلا التنفيذي إيلون ماسك، وهو أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان ترامب قد دعا إلى ضم كندا وفرض رسوم جمركية على منتجاتها، مما أثار غضب الكنديين.
 
وقالت "لقد قلنا بالتأكيد إنه إذا كنت ترغب في شراء سيارة تسلا، فامضِ قدما، ولكن لا تعتمد على أموال دافعي الضرائب لدعمها".
 
وأضافت تشاو أن الأثر المالي لهذه الخطوة لن يكون كبيرا. وأردفت "الأمر رمزي أكثر".
 
وكان سهم تسلا قد أغلق أمس في بورصة وول ستريت على تراجع بنحو 4.8 بالمئة، كما أن السهم تكبد خسائر منذ بداية العام الحالي بأكثر من 41 بالمئة. 
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