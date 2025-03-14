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الذهب يرتفع لمستوى تاريخي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار

14
MARCH
2025
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يواصل الذهب تسجيل مكاسب قوية، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مقتربًا من حاجز 3000 دولار للأونصة، مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف من التوترات التجارية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية.
 
تحديث الأسعار
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2983.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0132 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2993.53 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من مستوى 3000 دولار المهم.
 
ويتجه الذهب لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مع تحقيقه مكاسب بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن.
 
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2996.70 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وقال ييب جون رونغ، محلل السوق في آي.جي "يعكس موقف السوق توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ، ويتجه (المستثمرون) مرة أخرى إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط من التقلبات".
 
وفي أحدث تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جبهات متعددة، رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم بفرض ضريبة بنسبة 50 بالمئة على صادرات الويسكي الأميركية، مما دفع الرئيس إلى التهديد عبر موقع "تروث سوشيال" بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على واردات النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
 
وقال رونغ "أصبح المستوى النفسي 3000 دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلا آمنا مقنعا في بيئة حيث البدائل نادرة".
 
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب إلى الوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025.
 
ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم.
 
وتنتظر الأسواق الآن اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 إلى 4.50 بالمئة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.72 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.32 دولار.
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