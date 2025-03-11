اقتصاد اليابان ينمو 2.2% على أساس سنوي بالربع الأخير

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سجل الاقتصاد الياباني نموا على أساس ربع سنوي بمعدل 0.6 بالمئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأخير من العام الماضي بحسب البيانات الأولية الثانية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء.

كانت التقديرات الأولية السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام.

وعلى أساس سنوي سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بمعدل 2.2 بالمئة بالربع الأخير، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 2.8 بالمئة مقابل 1.2 بالمئة خلال الربع الثالث.

وزاد الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.6 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 0.5 بالمئة بعد تراجعه بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثالث.

في المقابل زاد الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الأخير، في حين استقر الطلب الاستهلاكي الخاص.