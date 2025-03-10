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التضخم في المدن المصرية يسجل أدنى مستوى منذ مارس 2022

10
MARCH
2025
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تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بوتيرة قوية مسجلا أدنى مستوى منذ مارس 2022، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الاثنين.
 
أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8 بالمئة في فبراير، وذلك من 24 بالمئة في يناير.
 
كان استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 15 محللا قد توقع تراجع معدل التضخم إلى 14.5 بالمئة في فبراير، في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
 
وعلى أساس شهري، هبط التضخم بالمدن إلى 1.4 بالمئة في فبراير من 1.5 بالمئة في يناير، وهو ما عزاه بيان الجهاز إلى انخفاض مجموعة الخضراوات 8.2 بالمئة واستقرار مجموعة المياه والكهرباء والغاز، وتسجيل زيادات طفيفة في مجموعات الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والفاكهة عند 0.8 بالمئة و3.2 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.
 
ويتجه التضخم في مصر إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
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