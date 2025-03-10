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بتكوين تهبط بأكثر من 5%.. قرار ترامب يثير التقلبات

10
MARCH
2025
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واصلت عملة البتكوين التراجع مع استمرار التقلبات في سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بعد الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من الأصول المشفرة للولايات المتحدة.
 
ويتم تداول البتكوين، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، عند 81712 دولارا، بتراجع يزيد عن 5 بالمئة، وفقًا لشركة Coin Metrics. وكانت العملة الأشهر في العالم قد سجلت أدنى مستوى الأحد عند 81555 دولارا
 
سيتم تمويل الاحتياطي الأميركي من خلال العملات التي تم ضبطها في قضايا المصادرة الجنائية والمدنية، ولا توجد خطط لدى الحكومة الأميركية لشراء المزيد من البيتكوين. بعد إعلان الاحتياطي الاستراتيجي يوم الخميس الماضي، انخفضت أسعار العملات المشفرة حيث شعر المستثمرون بخيبة أمل لعدم كونه برنامجا أكثر قوة.
 
كما انخفضت أسعار العملات المشفرة الأخرى، حيث تراجعت عملة الإيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنحو 7.5 بالمئة.
 
 
في وقت سابق، قال كبير محللي الأسواق في سكوب ماركتس جوشوا ماهوني لسكاي نيوز عربية، إن أمر ترامب حول احتياطي العملات المشفرة شكل خيبة أمل للكثير من المستثمرين، لكنه أشار إلى أن أمر ترامب التنفيذي قد يحمل لاحقا عمليات شراء للبتكوين وقد يشجع دول أخرى للقيام بذات الأمر.
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