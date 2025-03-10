خليفة ترودو: كندا لن تكون أبدا جزءا من أميركا

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قال مارك كارني الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، والمحافظ السابق لبنك إنجلترا المركزي إن بلاده لن تكون "أبدا" جزءا من الولايات المتحدة بعد فوزه في سباق خلافة جاستن ترودو في رئاسة وزراء البلاد.

وسيخلف كارني (59 عاما) - الذي ترأس البنك المركزي البريطاني بين عامي 2013 و2020 - ترودو بعد فوزه في سباق زعامة الحزب الليبرالي،.

وكان ترودو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2015، قد أعلن تنحيه عن منصبه في يناير بعد أن واجه دعوات للاستقالة من نواب حزبه.

ويشغل كارني حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروكفيلد أسيت مانجمنت الكندية للاستثمار البديل.

وسيتعين عليه الآن أن يقرر موعد الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في كندا - والتي يجب أن تتم في 20 أكتوبر أو قبل ذلك.

وقال كارني أثناء تقديمه من قبل ابنته كليو بعد فوزه: "من مستعد للدفاع عن كندا معي؟"

وتابع "نعم كندا، الحزب الليبرالي متحد وقوي ومستعد للقتال من أجل بناء بلد أفضل".

وفي إشارة إلى الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب وحديثه عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الـ51، قال كارني: "لقد جعلنا هذا البلد أعظم بلد في العالم وال ن يريد جيراننا أن يأخذونا. مستحيل".

وأضاف أن الأميركيين "يريدون مواردنا ومياهنا وأرضنا وبلدنا (...) فكروا في الأمر. إذا نجحوا في ذلك، فسوف يدمرون أسلوب حياتنا".

وقال "أميركا ليست كندا. لن تكون كندا أبدا جزءا من أميركا بأي شكل من الأشكال".