living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خليفة ترودو: كندا لن تكون أبدا جزءا من أميركا

10
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مارك كارني الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، والمحافظ السابق لبنك إنجلترا المركزي إن بلاده لن تكون "أبدا" جزءا من الولايات المتحدة بعد فوزه في سباق خلافة جاستن ترودو في رئاسة وزراء البلاد.
 
وسيخلف كارني (59 عاما) - الذي ترأس البنك المركزي البريطاني بين عامي 2013 و2020 - ترودو بعد فوزه في سباق زعامة الحزب الليبرالي،.
 
وكان ترودو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2015، قد أعلن تنحيه عن منصبه في يناير بعد أن واجه دعوات للاستقالة من نواب حزبه.
 
ويشغل كارني حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروكفيلد أسيت مانجمنت الكندية للاستثمار البديل.
 
 
وسيتعين عليه الآن أن يقرر موعد الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في كندا - والتي يجب أن تتم في 20 أكتوبر أو قبل ذلك.
 
 وقال كارني أثناء تقديمه من قبل ابنته كليو بعد فوزه: "من مستعد للدفاع عن كندا معي؟"
 
وتابع "نعم كندا، الحزب الليبرالي متحد وقوي ومستعد للقتال من أجل بناء بلد أفضل".
 
وفي إشارة إلى الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب وحديثه عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الـ51، قال كارني: "لقد جعلنا هذا البلد أعظم بلد في العالم وال ن يريد جيراننا أن يأخذونا. مستحيل".
 
وأضاف أن الأميركيين "يريدون مواردنا ومياهنا وأرضنا وبلدنا (...)  فكروا في الأمر. إذا نجحوا في ذلك، فسوف يدمرون أسلوب حياتنا".
 
وقال "أميركا ليست كندا. لن تكون كندا أبدا جزءا من أميركا بأي شكل من الأشكال".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout