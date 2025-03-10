اقتصاد السعودية يحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين

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أظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد أن اقتصاد السعودية نما 1.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024 بدعم من زيادة الأنشطة غير النفطية والحكومية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، نما القطاع غير النفطي 4.3 بالمئة وحققت الأنشطة الحكومية نموا بلغ إلى 2.6 بالمئة، في حين تراجعت الأنشطة النفطية 4.5 بالمئة.

وفي شأن التقديرات الربعية حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 بالمئة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7 بالمئة، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 بالمئة، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي.

وفي ذات السياق أفادت الهيئة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5 بالمئة مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024.

يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية في السعودية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024.