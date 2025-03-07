التضخم في تونس يهبط إلى 5.7 بالمئة في فبراير الماضي

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تراجعت نسبة التضخم في تونس في شهر فبراير الماضي إلى 5.7 بالمئة بعد أن كانت في حدود 6 بالمئة في شهر يناير الماضي.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء في تونس هذا التراجع إلى تباطؤ نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية ومجموعة الملابس والأحذية ومجموعة خدمات الصحة.

كما تراجع نسق تطور أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية إلى 3.9 بالمئة في الشهر الماضي مقابل 4.1 بالمئة في الشهر قبل الماضي .

وبحسب بيانات المعهد، ساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "المواد الفلاحية" بأعلى نسب في التضخم الإجمالي وبنسبة متساوية قدرت بـ 2 بالمئة.