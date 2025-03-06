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الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أميركية

6
MARCH
2025
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة للمساعدة في توقع مسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
 
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2917.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب قليلا بواقع 0.1% إلى 2927.40 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".
 
وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعفي شركات تصنيع السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر ما دامت تلتزم باتفاقية التجارة الحرة القائمة.
 
وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في توتر العلاقات مع كل من كندا والمكسيك والصين. وردت كندا والصين بفرض رسوم جمركية مضادة على واردات أميركية محددة، وتعهدت المكسيك بالرد هي الأخرى.
 
ودفعت المخاوف من سياسات ترامب الجمركية الذهب الذي ينظر إليه كملاذ آمن إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2956.15 دولار في 24 فبراير/شباط.
 
وصعد نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير/شباط وارتفعت أسعار المدخلات ليقترن ذلك بارتفاع في الآونة الأخيرة في تكلفة المواد الخام في المصانع، وهو ما يعني أن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة.
 
وعادة ما ينظر للذهب كوسيلة للتحوط في أوقات المخاطر السياسية والتضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.
 
وتترقب السوق حاليا تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبع المركزي الأميركي بشأن الفائدة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 32.60 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 967.80 دولار. وهبط البلاديوم 0.2% إلى 941.00 دولارا.
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