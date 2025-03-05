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ترودو يتهم ترامب بالسعي لتدمير الاقتصاد الكندي

5
MARCH
2025
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وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده بأنها "شيء غبي للغاية".
 
كما اتهم ترودو، الذي يتنحى هذا الأسبوع، ترامب بالرغبة في تدمير الاقتصاد الكندي.
 
وفي حديثه بعد ساعات من شن ترامب حربا تجارية على المكسيك وكندا، أعلن ترودو فرض رسوم جمركية فورية 25 بالمئة على واردات أمريكية قيمتها 30 مليار دولار كندي.
 
وقال إنه إذا لزم الأمر، ستستهدف كندا واردات أخرى قيمتها 125 مليار دولار كندي في غضون 21 يوما.
 
وقال ترودو لصحفيين: "لا يوجد مبرر أو حاجة على الإطلاق لهذه الرسوم الجمركية"، مضيفا أن كندا ستتحدى التدابير الأميركية في منظمة التجارة العالمية ومن خلال اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
 
اتهم ترامب كندا بعدم بذل ما يكفي من الجهد لوقف تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة والمواد الكيماوية التي تدخل في تركيبها إلى الولايات المتحدة، وهي الحجة التي وصفها ترودو بأنها "زائفة وغير مبررة تماما".
 
تدهورت علاقات ترودو مع ترامب، والتي لم تكن دافئة أبدا، في الأشهر القليلة الماضية بعد أن تحدث الرئيس الأميركي مرارا عن أن تصبح كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين وأشار ساخرا إلى ترودو باعتباره "حاكمها" وليس رئيس الوزراء.
 
يقول ترامب إنه مستاء من اتفاقية التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقعها في ولايته الأولى. وقلل ترودو من أهمية فكرة فتح المحادثات قبل المراجعة المقرر إجراؤها في عام 2026.
 
وقال ترودو "نظرا لأنه (ترامب) اختار أن يريد تدمير الاقتصاد الكندي، فأنا لا أعرف ما إذا كان علي تقديم موعد المفاوضات، نظرا لحالة سوء النية التي نحن فيها".
 
هل يدفع اقتصاد أميركا ثمن سياسات ترامب؟
يقول خبراء الاقتصاد إن كندا، التي ترسل 75 بالمئة من جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة، سوف تنزلق إلى الركود ما لم تُرفع الرسوم الجمركية سريعا.
 
وقال ترودو إن الأميركيين سوف يعانون أيضا، نظرا لمدى ارتباط الاقتصادين، وأشار إلى افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال في أواخر يناير والتي قالت إن ترامب سوف يشعل "أغبى حرب تجارية في التاريخ" إذا مضى قدما في فرض الرسوم الجمركية.
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