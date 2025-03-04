الذهب يتراجع وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية

A + A -

تكبدت أسعار الذهب خسائر خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، وسط ترقب المتعاملين لتداعيات دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.

تحديث الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2892.00 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2902.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.71 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.42 دولار. وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 930.64 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "هذا التراجع هو جزء من هزة أوسع نطاقا في الأسواق والتي قد تدفع الأسعار إلى الهبوط إلى مستوى فوق 2700 دولار قبل أن تواصل الاتجاه الصعودي الأساسي".

وأضاف رودا أن التحرك لا يزال في نطاق ضيق حتى الآن الثلاثاء، مضيفا أن التدهور الواضح في العلاقات التجارية العالمية وتراجع الدولار بسبب المخاوف من تباطؤ مفاجئ في نمو الاقتصاد الأميركي أعطى السوق دفعة قوية الليلة الماضية.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية إلى المثلين على السلع الصينية لتصل إلى 20 بالمئة، مما أثار صراعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية بنسب تتراوح بين 10 و15 بالمئة على بعض الواردات الأميركية اعتبارا من 10 مارس وسلسلة من القيود التصديرية الجديدة لكيانات أميركية بعينها.

ويُنظر إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على نطاق واسع على أنها ستفاقم التضخم مما أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وارتفع الذهب بالفعل بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون تقريرا عن التوظيف تصدره مؤسسة إيه.دي.بي غدا الأربعاء وتقريرا للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة.

وقال بنك جيه.بي مورغان إنه يبقي على توقعات صعودية هيكلية طويلة الأجل للذهب مع سعر مستهدف يقترب من 3000 دولار للأونصة في الربع الرابع من 2025.