"بروج" تُعلن مستجدات تأسيس شركة عالمية للبتروكيماويات

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أعلنت شركة "بروج بي ال سي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة، الثلاثاء، عن مستجدات اتفاق شركتَي أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) و"أو إم في أكتينجيسيلشافت" على شروط اتفاقية إطارية ملزمة بشأن الاندماج المقترح بين شركتي "بروج" و"بورياليس" لتأسيس "مجموعة بروج الدولية" واستحواذها على شركة "نوفا للكيماويات" (نوفا).

وستعقد الشركة إحاطة بالتعاون مع شركتَي "أدنوك" و"XRG" للمستثمرين، لاطلاعهم على المستجدات الخاصة بأبرز شروط الصفقة المقترحة بعد الإعلان عنها من جانب كلٍ من "أدنوك" و"أو إم في" يوم 4 مارس 2025.

وبموجب بنود الاتفاقية الخاصة بهذه الصفقة، ستمتلك كلٌ من "أدنوك" و"أو إم في" حصصاً متساوية بنسبة 46.94 بالمئة في "مجموعة بروج الدولية"، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، في حين ستكون النسبة المتبقية 6.12 بالمئة في صورة أسهم حُرة، ، بعد الحصول على موافقة كلٍ من هيئة الأوراق المالية والسلع وافتراض قبول كل أصحاب الأسهم الحرة الحاليين في "بروج" عرض تبديل أسهمهم الحالية في "بروج" إلى أسهم في "مجموعة بروج الدولية".

ومن المتوقع بحسب الصفقة المقترحة أن تقوم "أو إم في" بضخ مبلغ نقدي أوَّلي تصل قيمته إلى 6.1 مليار درهم (1.6 مليار يورو) في "مجموعة بروج الدولية" التي سيتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على افتراض موافقة هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم خفض المبلغ عند استكمال الصفقة وفقاً لمراجعة قيمة الحقوق المالية في شركتي "بروج" و"بورياليس" بعد انتهاء عملية توزيعات الأرباح المتوقعة. ومن المتوقع اكتمال أعمال الصفقات المقترحة في الربع الأول من عام 2026، بعد استيفاء الشروط اللازمة وموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.

وستستحوذ "مجموعة بروج الدولية" على شركة "نوفا للكيماويات" مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار) بما في ذلك الدَين، لتوسيع نطاق حضورها في أمريكا الشمالية.

ومن المخطط أن يساهم الاستحواذ في أن تصبح المجموعة رابع أكبر شركة للبولي أوليفين على مستوى العالم من حيث القدرة الإنتاجية.

ويعد أحد أهم عناصر الاتفاقية التوصل إلى اتفاق من شركتي "أدنوك" و "أو إم في" بخصوص إعادة مساهمة مشروع توسعة "بروج 4" بالقيمة التكليفية المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تتم إعادة المساهمة بمجرد تشغيل "بروج 4" بكامل طاقته في نهاية عام 2026، وعند اكتماله، سيرفع مشروع "بروج 4" الطاقة الإنتاجية بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً مع أرباح سنوية متوقعة بحوالي 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) خلال الدورة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وسوف تخضع الصفقة النهائية لمراجعة شاملة من قِبل مجلس إدارة شركة "بروج بي إل سي" وأي أطراف أخرى ذات صلة.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: "يمثل الاندماج المقترح بين بروج وبورياليس، مع الاستحواذ على "نوفا"، فرصة نمو جذابة. وتتميز هذه الصفقة بآفاق استراتيجية واضحة، وتساهم في تعزيز حضورنا في الأسواق العالمية وإمكانية وصولنا إليها بشكل كبير. كما نعمل على خلق قيمة استراتيجية ومالية متعددة الأبعاد من خلال الجمع بين مميزات ونقاط قوة الشركات الثلاثة الرائدة في قطاع البولي أوليفين والتي تشمل امتلاك تكنولوجيا عالمية المستوى والمواد الخام التنافسية، والمنتجات المتميزة، والوصول المباشر إلى أسواق النمو، وتطبيق معايير رائدة على مستوى القطاع في مجال الاقتصاد الدائري".

وتشمل أبرز ملامح الصفقة المقترحة التي أعلنت عنها شركتي "أدنوك" و "أو إم في" ما يلي:

تأسيس منصة عالمية للبولي أوليفين ذات حضور قوي وانتشار واسع: ستساهم الصفقات المقترحة في تأسيس رابع أكبر شركة للبولي أوليفين في العالم من حيث السعة الإنتاجية الاسمية والتي ستصل إلى 13.6 مليون طن سنوياً، بما في ذلك مشروع توسعة بروج 4. وسيتميز الكيان الجديد المشترك بقدرات إنتاجية واسعة النطاق وشبكة تسويق ومبيعات تغطي جميع الأسواق الرئيسة.

بعد الاندماج ستستحوذ "مجموعة بروج الدولية" على شركة "نوفا للكيماويات"، وهي شركة رائدة في إنتاج البولي إيثيلين في أمريكا الشمالية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.6 مليون طن من البولي إيثيلين و4.2 مليون طن من الإيثيلين، مما يعزز حضورنا عالمياً بشكل أكبر من خلال وجود واسع النطاق في أمريكا الشمالية، ومحفظة منتجات مميزة، ومجموعة أوسع من تقنيات الإنتاج المتطورة.

زيادة كبيرة سنوياً في حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تفوق 25.7 مليار درهم (7 مليار دولار) خلال الدورة: من المتوقع تحقيق زيادة كبيرة في حجم الأرباح الإجمالي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بافتراض ظروف السوق على المدى المتوسط، وتشغيل مشاريع التوسع في الطاقة الإنتاجية مثل "بروج 4" و"كالو" و"إيه إس تي 2"، وتحقق عوائد التكامل التشغيلي والتجاري بقيمة تصل إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار).

خطط لتوزيع أرباح جذابة: بدعم من توليد تدفقات نقدية أقوى، ستعتمد سياسة توزيع أرباح "مجموعة بروج الدولية" على نسبة توزيع تبلغ 90 بالمئة مع إمكانية إضافة علاوات على التوزيعات بناءً على التدفق النقدي الحر، بهدف الحفاظ على حد أدنى لتوزيع الأرباح السنوية يبلغ 16.2 فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2 بالمئة مقابل توزيعات أرباح "بروج" المستهدفة للسهم الواحد لكامل عام 2024.

نتيجة إيجابية لإعادة مساهمة مشروع توسعة "بروج 4": وقد اتفق كلاً من "أدنوك" و "أو إم في" على إعادة مساهمة مشروع "بروج 4" عند اكتماله في نهاية عام 2026، بقيمة التكلفة المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، مع أرباح سنوية متوقعة عند اكتمال التشغيل تبلغ نحو 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار أمريكي) خلال الدورة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تقنيات رائدة مدعومة باستراتيجية تركز على الابتكار وتعزيز جهود البحث والتطوير: تشكل منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة جوهر استراتيجيات كلٍ من "بروج" و"بورياليس" و"نوفا للكيماويات". وستشمل "مجموعة بروج الدولية"، في وجود الشركات الثلاثة، أكثر من 800 خبير في مجالات البحث والتطوير، وما يزيد على 16500 براءة اختراع، وسبعة مراكز ابتكار عالمية المستوى، مما سيساهم في امتلاك إمكانيات أكثر تميزاً وأوسع نطاقاً لتقديم منتجات أعلى قيمة.

ملف مالي جذاب مع ميزانية عمومية قوية وهوامش أرباح رائدة في القطاع: من المتوقع أن يبقى ملف هامش الأرباح للمجموعة الجديدة الأفضل في فئته على مستوى العالم، وأن يكون مرناً على مدار دورة السوق مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع، وقادراً على توفير القوة المالية لتمويل فرص النمو في المستقبل.

خلق قيمة معززة: من المتوقع أن تساهم الصفقات المقترحة في خلق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر شبكة الإنتاج والمشتريات وتطوير العمليات. ومن خلال تحقق التآزر التشغيلي والتجاري، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسريع نشر الابتكارات الجديدة، وتشارك وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، مع إمكانية تحقيق قيمة متوقعة من تكامل الأعمال كما أعلنت كل من "أدنوك" و "أو إم في" قد تصل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) سنوياً وتوقع تحقيق 75 بالمئة منها خلال 3 سنوات من اكتمال الصفقات.

الالتزام بالحلول المستدامة والدائرية: ستواصل "مجموعة بروج الدولية" ترسيخ مكانتها في مجال الحلول الدائرية، بالاعتماد على محفظة التكنولوجيا الرائدة لكلٍ من شركات "بورياليس" و"بروج" و"نوفا للكيماويات" للاستمرار في تطوير حلول البولي أوليفين المستدامة. وقد التزمت كلٌ من "بورياليس" و"بروج" بتحقيق الحياد المناخي في النطاقين 1 و2 قبل عام 2050 من خلال استراتيجية وأهداف الاستدامة لـ "مجموعة بروج الدولية" التي سيتم البدء بتنفيذها بعد استكمال عملية الاندماج.

من المقرر أن يكون المقر الرئيسي لـ "مجموعة بروج الدولية" في فيينا، مع مقر إقليمي في أبوظبي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة، كما ستحتفظ المجموعة بمراكزها الرئيسة في كلٍ من كالغاري (مقاطعة ألبرتا، كندا)، وبيتسبرغ (ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، وسنغافورة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج في الربع الأول من عام 2026، بعد استيفاء الشروط والموافقات ذات الصلة والمناقشات الجارية مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما ستستمر شركة "بروج" في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهذه الصفقات للسوق بشكل دوري، تماشياً مع التزاماتها التنظيمية والإدارية.