التضخم في تركيا دون 40% للمرة الأولى منذ يونيو 2023

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أظهرت بيانات رسمية نشرت الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا تباطأ للشهر التاسع على التوالي في فبراير، إذ انخفض إلى ما دون 40 بالمئة للمرة الأولى منذ يونيو 2023.

يأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي سيصدر فيه البنك المركزي أحدث قراراته بشأن أسعار الفائدة الخميس القادم، وذلك بعد تخفيض تكاليف الاقتراض في اجتماعيه الأخيرين.

وفقاً لمعهد الإحصاء الوطني، فقد سجل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 39.05 بالمئة، انخفاضاً من 42.1 بالمئة في يناير، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27 بالمئة على أساس شهري، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير بلغ التضخم 5.03 بالمئة على أساس شهري و42.12 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85 بالمئة في فبراير، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90 بالمئة.

تشهد تركيا تضخماً من خانتين منذ عام 2019، مما يجعل تكاليف المعيشة تزداد بشكل مطرد لملايين الأشخاص.

بدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة في عام 2023 بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.

وكان التضخم السنوي قد شهد ارتفاعا قياسيا وصل إلى 75 بالمئة في مايو من العام الماضي، لكنه بدأ في التراجع في الشهر التالي.

وأظهرت بيانات الإثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12 بالمئة على أساس شهري في فبراير شباط وصعد 25.21 بالمئة على أساس سنوي.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين. وخفض السعر مرة أخرى في يناير إلى 45 بالمئة.

لكن فريق من الاقتصاديين المستقلين يشككون في معدل التضخم الرسمي، مقدرين التضخم عند 79.5 بالمئة، أي أكثر من ضعف الرقم الذي أصدرته وكالة الإحصاء."