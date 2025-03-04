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صناعة الطيران: من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار التذاكر

4
MARCH
2025
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أفادت شركات الطيران ومحللو الصناعة بأنه من المرجح أن تواصل أسعار السفر الجوي الارتفاع في 2025 بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها العام الماضي.
 
ولفت اتحاد التجزئة البريطاني إلى أن التضخم وصل "إلى أعلى نقطة له خلال عام تقريبا، مدفوعا بارتفاع معدل التضخم في أسعار الغذاء وأسعار السفر الجوي".
 
وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي في وقت سابق، عن زيادة بواقع 7.3 بالمئة في أسعار التذاكر لأوروبا لعام 2024، بينما نشرت مفوضية السفر الأوروبية وهيئة يوريل باس في شهر فبراير مسحا يظهر أنه من المرجح أن عدد المسافرين من آسيا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أوروبا سوف يكون أقل من العام الماضي.
 
وقالت مفوضية السفر الأوروبية ويوريل "وتظل القدرة على تحمل التكلفة أكبر حاجز أمام السفر الدولي، وهو العائق الذي استشهد به 46 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذين لا يخططون لرحلة أوروبية".
 
وفي حين أن الكثيرين في أوروبا وغيرها من القارات قد يبحثون عن خطوط جوية منخفضة التكلفة وعطلات أقرب للوطن، فإن أسعارها أيضا تواجه زيادة حيث تتحدث شركات الطيران عن الحاجة لتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة.
 
ولفتت شركة "جيت 2" للطيران والسفر ومقرها المملكة المتحدة في 19 فبراير إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية في قطاعات مثل صيانة الطائرات ورسوم المطارات والوقود.
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