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اليورو ينتعش بدعم أوروبي لأوكرانيا.. وبتكوين ترتفع

3
MARCH
2025
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ارتفع اليورو من أدنى مستوى له في أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وصعد الجنيه الإسترليني مع تولي أوروبا زمام المبادرة في دفعة جديدة من أجل السلام في أوكرانيا.
 
وزاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعد أن أشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إلى أن الرسوم الجمركية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء قد لا تكون بنسبة 25 بالمئة كاملة.
 
وارتفعت بتكوين مرة أخرى قرب 95 ألف دولار بعد أن ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن العملة ستكون من بين تلك التي سيجري تضمينها في احتياطي العملات المشفرة الاستراتيجي الجديد.
 
وصعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.0417 دولار بحلول فترة ما بعد الظهيرة في آسيا مبتعدا عن المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة عند 1.0360 دولار والذي بلغه بعد مشادة ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع استثنائي في المكتب البيضاوي.
 
لكن زيلينسكي حظي بترحيب حار في بريطانيا بعد ذلك مباشرة، وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الأحد إن الزعماء الأوروبيين وافقوا على وضع خطة سلام لتقديمها إلى واشنطن.
 
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2604 دولار.
 
وصعد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6219 دولار، في حين أضاف الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5602 دولار.
 
وتقدم الين 0.1 بالمئة إلى 150.46 مقابل الدولار الأميركي.
 
وارتفع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بنحو 0.2 بالمئة لكل منهما إلى 1.4443 دولار كندي و20.49 بيزو مقابل الدولار الأميركي.
 
وقال لوتنيك في برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز إن المفاوضات مع كندا والمكسيك في "وضع متقلب"، في أول إشارة من إدارة ترامب إلى أنها قد لا تفرض الرسوم الجمركية التي هددت بها بنسبة 25 بالمئة كاملة.
 
وأضاف لوتنيك أنه من المتوقع أن يضيف ترامب رسوما جمركية أخرى 10 بالمئة على السلع الصينية غدا الثلاثاء.
 
واستقر اليوان الصيني عند 7.2948 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية.
 
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابلة سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 107.21، وفقا لبيانات وكالة رويترز.
 
ومع ذلك، يتوقع محللو بنك الكومنولث الأسترالي أن يستأنف الدولار ارتفاعه هذا الأسبوع.
 
وكتبوا في مذكرة للعملاء "الحرب التجارية تشتد. لم نصل إلى ذروة التعريفات الجمركية بعد".
 
وبلغ سعر بتكوين 93052.61 دولار، بارتفاع أكثر من 10 بالمئة من يوم الجمعة، ووصلت في وقت سابق إلى 94852.56 دولار لأول مرة منذ 24 فبراير شباط.
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