تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع من 2024

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أكدت الحكومة الأميركية تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الرابع من 2024، ويبدو أن فقدان الزخم استمر في وقت مبكر من الربع الحالي وسط درجات حرارة منخفضة ومخاوف من أن تضر الرسوم الجمركية بالإنفاق من خلال ارتفاع الأسعار.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.3 بالمئة في الربع الماضي بعد التسارع بمعدل 3.1 بالمئة في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل. وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة بأقل من 0.1 نقطة مئوية، وهو ما يطابق بعد التقريب معدل 2.3 بالمئة المتوقع في الشهر الماضي.

وتبدد أثر التحسينات في الإنفاق الحكومي والصادرات لأسباب منها التعديلات النزولية لإنفاق المستهلكين والاستثمار. ومع ذلك، نما إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2 بالمئة في الربع الرابع بعد التقريب، وهو ما يطابق الوتيرة المتوقعة سابقا.

ونما الاقتصاد 2.8 بالمئة في 2024 بعد أن توسع بنسبة 2.9 بالمئة في 2023.

ويزيد التوسع بشكل كبير على معدل 1.8 بالمئة الذي يعتبره واضعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدل نمو غير تضخمي.

ومع ذلك، فهناك دلائل تشير إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في وقت مبكر من الربع الأول من 2025.

وأثرت عواصف ثلجية ودرجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة في يناير على مبيعات التجزئة وسوق الإسكان، كما أدت إلى الحد من نمو الوظائف.