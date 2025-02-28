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الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر

28
FEBRUARY
2025
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شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، كما يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات أميركية مهمة مرتبطة بالتضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
 
تحديث الأسعار
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2874.69 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0232 بتوقيت غرينتش.
 
ويكون الذهب بذلك منخفضا اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر نزول أسبوعي له منذ نوفمبر 2024، ويتجه نحو أول انخفاض أسبوعي له بعد ثمانية ارتفاعات متتالية.
 
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2886.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وقال ييب جون رونغ محلل الأسواق لدى آي.جي لوكالة رويترز: "رغم أن الذهب يعد ملاذا آمنا، فإن حالة الضبابية على جبهة التجارة قد تؤدي إلى استمرار أنشطة جني الأرباح".
 
وينتظر المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.
 
وبالنسبة للمعادن تالنفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.37 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 951.95 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 920.34 دولار.
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