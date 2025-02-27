إنفيديا..هل يمكن إزاحة ملكة شرائح الذكاء الاصطناعي عن عرشها؟

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أصبح المستثمرون مؤخراً، أكثر حذراً عند الحديث عن ضخ المزيد من الأموال في شركة صناعة الرقائق الأميركية إنفيديا، بعدما تبيّن أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الحاسوبية، لن يكون مساراً مستقيماً، ولن يعتمد فقط على التقنيات التي تنتجها الشركة العملاقة.

ومع ذلك، تظل إنفيديا اللاعب الأقوى في سوق الرقائق، والبائع الأبرز للشركات التي تريد الاندفاع نحو الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من الطلب الهائل على معالجاتها المتقدمة مثل "هوبر" و"بلاكويل".

ولكن استمرار نجاح إنفيديا، يعتمد على ما إذا كانت مايكروسوفت وغوغل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، ستجد استخدامات تجارية كافية للذكاء الاصطناعي، تتيح لها تحقيق أرباح من استثماراتها الضخمة، في شرائح إنفيديا باهظة الثمن، في حين تسبب إصدار شركة DeepSeek الصينية نموذجاً للذكاء الاصطناعي يتطلب موارد أقل، بضغوط هائلة على صانعة الرقائق الأميركية.

فمنذ قرابة الشهر نشرت DeepSeek الصينية ورقة تفصيلية، عن قدرات نموذجها الجديد وكيف تم إنشاؤه، ما تسبب بانخفاض القيمة السوقية لـ Nvidia بمقدار 589 مليار دولار في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض في تاريخ سوق الأوراق المالية، لتعود الشركة الأميركية وتتعافى على مدار الأسابيع التالية، إلا أنها وبحلول أواخر شهر فبراير 2025 كانت لا تزال أقل من مستواها عند مطلع العام.

المنتج الأكثر تحقيقاً للأرباح لدى إنفيديا هي شريحة Hopper H100، التي تمت تسميتها تيمّناً برائدة علوم الحاسوب غريس هوبر، ولكن الآن، يتم استبدال شريحة Hopper بشريحة Blackwell التي تحمل إسم عالم الرياضيات ديفيد بلاكويل.

وتتضمن شرائح Hopper وBlackwell تقنيات تتيح تحويل مجموعات من الحواسيب إلى وحدات فردية يمكنها معالجة كميات هائلة من البيانات وتنفيذ العمليات الحسابية بسرعات فائقة، وهذا يجعلها مثالية للمهام التي تتطلب قدرة حوسبة عالية، مثل تدريب الشبكات العصبية، التي تشكّل الأساس لأحدث جيل من منتجات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لشركة إنفيديا، تقدم شرائح Blackwell أداءً أعلى بمقدار 2.5 مرة من أداء شرائح Hopper في تدريب الذكاء الاصطناعي، حيث يحتوي تصميم Blackwell الجديد على العديد من الترانزستورات التي تمنح أشباه الموصلات قدرتها على معالجة المعلومات.

وبالنسبة للعملاء الذين يتسابقون لتدريب منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، فإن الأداء الذي توفره شرائح Hopper وBlackwell أمر بالغ الأهمية، وهذا ما دفع الحكومة الأميركية الى منع بيع هذه الشرائح للشركات الصينية، نظراً لدورها الأساسي في عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.

تأسست إنفيديا في عام 1993، وكانت بالفعل ملكة شرائح الرسوميات، والمكونات التي تولد الصور التي نراها على شاشة الكمبيوتر، وقد راهنت الشركة على قدرتها على جعل رقائقها ذات قيمة خارج شاشات الكمبيوتر، ولذلك عمدت إلى تصميم مكونات تحتوي على آلاف الأنوية المعالجة، التي تتيح للشرائح تنفيذ مهام متعددة ومعقدة بأجزاء من الثانية.

وبالفعل أدرك مهندسو Nvidia أن الشرائح الجديدة التي تم إنتاجها، بإمكانها تسهيل أعمال باحثي الذكاء الاصطناعي في حال استخدامهم لهذا النوع من الشرائح.

ماذا يفعل منافسو إنفيديا؟

تسيطر إنفيديا الآن على حوالي 90 في المئة من سوق الرقائق الرسومية المتطورة، والمخصصة لتشغيل مراكز البيانات، وفقاً لشركة أبحاث السوق IDC.

ويحاول مزودو الحوسبة السحابية مثل AWS التابعة لـ أمازون وغوغل كلاود من ألفابت وAzure من مايكروسوفت تطوير رقائقهم الخاصة، تماماً كما يفعل منافسو إنفيديا مثل AMD وIntel، إلا أن مختلف هذه الجهود لم تفلح في التأثير على حصة إنفيديا في السوق حتى الساعة، وذلك بسبب قدرة الشركة على تقديم منتجات بأداء غير متوفر لدى المنافسين.

كيف تظل Nvidia متقدمة على منافسيها؟

تقوم Nvidia بتحديث عروضها بشكل دائم، بما في ذلك برامجها لدعم الأجهزة، وذلك بوتيرة لم تتمكن أي شركة أخرى من القيام بها حتى الآن، وهذا ما يشجع عملاء الشركة على شراء شرائح Hopper H100، بكميات كبيرة. وفي الوقت الذي تتمتع فيه رقائق Xeon من Intel بالقدرة على تحليل البيانات المعقدة، إلا أن هذه الرقائق تحتوي على عدد أقل من الأنوية، وهي أبطأ في تحليل "جبال المعلومات" التي يتم استخدامها عادةً لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي، حيث تكافح إنتل التي كانت تهيمن على سوق مكونات مراكز البيانات، على تقديم منتجات، تدفع العملاء لاختيارها بدلاً من منتجات إنفيديا.

وفي الشهر الماضي، أخبرت إدارة إنتل المحللين والمستثمرين، أن الشركة لا تشارك في سوق مراكز البيانات القائمة على السحابة للذكاء الاصطناعي بطريقة ذات مغزى، بعد فشلها في الحصول على ردود فعل إيجابية من العملاء المحتملين لشريحة تحمل الاسم الرمزي Falcon Shores التي لن يتم طرحها في السوق كما كان مخططاً له، في حين أشارت التعليقات، التي أدلى بها الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة ميشيل جونستون هولثاوس، إلى أن إنتل متأخرة في اللحاق بركب شركة إنفيديا أكثر مما كان يخشى.

أما AMD، وهي ثاني أكبر شركة مصنعة لرقائق الرسوميات الحاسوبية، فقد كشفت مؤخراً عن نسخة جديدة ومحسنة من شريحة MI350 التي تستهدف السوق التي تهيمن عليها منتجات Nvidia، وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة ليزا سو، إن الشريحة الجديدة ستوفّر أداءً أفضل بـ 35 مرة من سابقتها، إلا أن AMD تتوقع أن تكون إيراداتها في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 هي نفسها تقريباً كما كانت في الأشهر الستة السابقة. ورغم أن AMD تحقق الآن أكثر من 5 مليارات دولار من الإيرادات السنوية من الرقائق، التي تساعد في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، إلا أن مبيعات Nvidia في هذه الفئة تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً.

ولم يحسب أي من منافسي إنفيديا حتى الآن القفزة التي تقول الشركة إن شريحة Blackwell ستحققها في السوق.

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ وفريقه مراراً وتكراراً، إن الشركة لديها طلبات أكثر مما يمكنها تلبيته، حتى بالنسبة للطرازات القديمة.

وأعلنت مايكروسوفت وأمازون وميتا وغوغل عن خطط لإنفاق مئات المليارات من الدولارات، بشكل جماعي على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لدعمها.

ومنذ ساعات كشفت شركة إنفيديا عن نتائج مالية فصلية قوية، حيث تلقت أعمالها دعماً من الطلب على المنتجات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، لتقفز أرباح الربع المنتهي في 26 يناير 2025 بنسبة 80 في المئة.

وقال هوانغ في إن الطلب على شرائح Blackwell مذهل، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة الضوء، حيث يمهد وكلاء الذكاء الاصطناعي، الطريق للموجة التالية لإحداث ثورة في أكبر الصناعات.

وعلى مدار العام المالي المنصرم لها، حققت إنفيديا 130.5 مليار دولار من الإيرادات، بزيادة سنوية نسبتها 114 في المئة، وقفزت ربحية السهم إلى 2.94 دولار من 1.19 دولار، بزيادة 147 في المئة، وذلك بحسب نتائج الشركة الصادرة منذ ساعات.

وبالنسبة للربع الأول من العام المالي المقبل، تتوقع إنفيديا إيرادات قدرها 43 مليار دولار، وهو ما يفوق تقديرات المحللين البالغة 41.78 مليار دولار.

لماذا تسببت شركة DeepSeek الصينية في الكثير من القلق؟

لقد ترك إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر الجديد من DeepSeek المنافسين، في حالة من الترقب، لمعرفة كيف حقق نتائج على قدم المساواة مع منافسيه في الولايات المتحدة، رغم استخدامه لجزء بسيط من الموارد المتاحة للشركات الأميركية.

وتعمل DeepSeek التي استغرق تطوير نموذجها للذكاء الاصطناعي وقتاً أقل، مقارنة بنماذج الشركات الأخرى، للتأكيد أن منتجها الذي يتدرب على كمية ضخمة من البيانات، يستهلك كمية أقل من الطاقة الكهربائية، وقد أشادت Nvidia، بنموذج DeepSeek باعتباره تقدماً ممتازاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، قالت Nvidia إن رقائقها ستلعب دوراً رئيسياً، حتى لو كان هناك تحول في طريقة بناء نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبدا رد Nvidia وكأنه يخفف من الشكوك بين بعض محللي الصناعة بأن الشركة الناشئة الصينية لم تتمكن من تحقيق الاختراق الذي ادعت أنها حققته.

لماذا لا تزال Nvidia ملكة شرائح الذكاء الاصطناعي؟

ويقول رئيس شركة "تكنولوجيا" مازن الدكاش، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه إذا نظرنا إلى سوق رقائق الذكاء الاصطناعي اليوم، نجد أن Nvidia ليست مجرد لاعب قوي، بل هي المتحكم الفعلي في هذه الصناعة، لأنها ببساطة لا تبيع رقائق فقط، بل تبيع نظاماً متكاملاً من العتاد والبرمجيات التي تجعل تشغيل الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وسهولة، فشرائحها مثل Hopper H100 وBlackwell، ليست مجرد معالجات قوية، بل هي جزء من منظومة متطورة تدعم مراكز البيانات العملاقة التي تُدرب نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في العالم، مشيراً إلى أن السبب وراء نجاح Nvidia لا يقتصر فقط على قوة أداء الرقائق، بل على تفوق الشركة في برمجيات الذكاء الاصطناعي مثل منصة CUDA، التي أصبحت حجر الأساس لكل شركة ترغب في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة.

ويضيف الدكاش إنه من الناحية النظرية، لا توجد شركة في العالم محصنة ضد المنافسة، ولكن الواقع مع Nvidia مختلف، فحتى الآن لم يتمكن أي منافس من الاقتراب من مستواها، حيث أن الشركات الكبرى مثل AMD وIntel وحتى عمالقة الحوسبة السحابية مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل، تحاول تطوير شرائحها الخاصة، لكنها لم تصل بعد إلى تقديم منتج بنفس الكفاءة، في حين أن الشركات الصينية، مثل DeepSeek، التي أثارت ضجة مؤخراً، لا تزال بحاجة إلى سنوات من التطوير، لتتمكن من تقديم بديل حقيقي يمكن أن يُضعف قبضة Nvidia على السوق.

ويشدد الدكاش على أن Nvidia تحولت إلى معيار عالمي في الذكاء الاصطناعي، فأي شركة ترغب في تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي متطور، ستجد نفسها مضطرة لاستخدام شرائح Nvidia، بسبب التوافق البرمجي والدعم التقني الواسع، إضافةً إلى ذلك، فإن الشركة تستثمر بشكل ضخم في البحث والتطوير، مما يجعلها سباقة دائماً في تقديم الابتكارات الجديدة، ولهذا السبب نجد أن لا أحد ينتج رقائق مثل Nvidia فشرائحها هي الأقوى دون أدنى شك.

هل يمكن إسقاط Nvidia؟

ويؤكد الدكاش أنه من المستبعد جداً إسقاط نفوذ أو دور Nvidia في السوق على المدى القريب، ففي حال لم يحدث تحول جذري في كيفية بناء الذكاء الاصطناعي، ستبقى Nvidia في القمة، لأن المنافسة ليست فقط في إنتاج شريحة قوية، بل في بناء بيئة متكاملة تتحكم بهذه الصناعة، وهو أمر نجحت Nvidia في تحقيقه بامتياز.