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هبوطٌ بأسعار الذهب

27
FEBRUARY
2025
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سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم لتوقع مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2912.94 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0232 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2927.20 دولار، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى ليزداد ابتعادا عن أدنى مستوياته في 11 أسبوعا، إذ زادت الضبابية بسبب تعهدات غامضة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا والمزيد من التأخير في فرض رسوم مقررة على كندا والمكسيك.


كما تعافت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من انخفاض سابق، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال إيليا سبيفاك من موقع تيستيلايف لتحليلات الاستثمار "يبدو أن الارتفاع الطفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية يضغطان على الذهب قليلا في هذه الجلسة"، مضيفا أن الاتجاه صعود الذهب بشكل عام قائم إلى حد كبير.

وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات التي تؤكد مسار أسعار البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 964.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 926.03 دولار.

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