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المركزي الألماني يتكبد خسارة للمرة الأولى منذ عام 1979

26
FEBRUARY
2025
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سجل البنك المركزي الألماني عام 2024 خسارة للمرة الأولى منذ عام 1979، فقد أعلن البنك في فرانكفورت الثلاثاء أن الميزانية سجلت العام الماضي عجزا بنحو 19.2 مليار يورو، ما يجعلها أكبر خسارة في تاريخ البنك المركزي الألماني.
 
ومن المرجح أيضا أن يسجل البنك خسائر خلال الأعوام المقبلة لكن على نطاق أصغر، بحسب توقعات البنك.
 
وقال رئيس البنك يواخيم ناجل خلال تقديم التقرير المالي السنوي في فرانكفورت: "من المرجح أن تكون ذروة الأعباء السنوية قد تم تجاوزها".
 
وعند تقديم نموذج الميزانية العامة قبل عام، حذر ناجل بالفعل من سنوات عجاف قادمة، وقال: "نتوقع ألا نتمكن من توزيع أرباح لفترة طويلة".
 
ويعتزم البنك المركزي الألماني تعويض الخسائر بالأرباح المستقبلية في السنوات القادمة.
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