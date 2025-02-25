كوريا الجنوبية تخفض الفائدة وتوقعات النمو للعام الحالي

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قام بنك كوريا المركزي، الثلاثاء، بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وسط ضعف الطلب المحلي وحالة عدم اليقين داخليا وخارجيا.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئووية ليصل إلى 2.75 بالمئة خلال اجتماعها لتحديد سعر الفائدة في سول.، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت هذه الخطوة بعد شهر واحد من قرار تجميد سعر الفائدة، والذي كان يهدف إلى دعم العملة المحلية الضعيفة مع تقييم تأثير عمليتي خفض سعر الفائدة في اجتماعي أكتوبر ونوفمبر.

وأكد قرار الثلاثاء على تركيز البنك المركزي على تحفيز النمو الاقتصادي، حيث خفض توقعاته لنمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا لعام 2025 إلى 1.5 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1.9 بالمئة.

في سياق متصل، خفض بنك كوريا المركزي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية لعام 2025 إلى 1.5 بالمئة بسبب تباطؤ نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي.

ويمثل الرقم انخفاضا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في نوفمبر الماضي، والبالغة 1.9 بالمئة.

ويبلغ معدل النمو المحتمل للبلاد 2 بالمئة، وقد تكون هذه السنة هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل النمو السنوي إلى ما دون هذا المستوى.

وتعد توقعات بنك كوريا الأخيرة أكثر تشاؤما من تلك الصادرة عن المؤسسات الكبرى الأخرى. وبلغت توقعات وزارة المالية لنمو الاقتصاد لهذا العام 1.8 بالمئة، بينما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا بنسبة 2.1 بالمئة.

وفي ظل هذه النظرة الأكثر قتامة، قام بنك كوريا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.75 بالمئة.

أما بالنسبة للتضخم، فقد حافظ بنك كوريا على تقديراته لعام 2025 عند 1.9 بالمئة.