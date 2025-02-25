25 مليار دولار إيرادات " العالمية القابضة" في 2024

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أعلنت "الشركة العالمية القابضة" عن نتائجها المدققة للسنة المالية 2024، مسجلة ارتفاعاً قوياً في الإيرادات بنسبة 54.2 بالمئة لتصل إلى 92.7 مليار درهم (حوالي 25.2 مليار دولار)، مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 60.1 مليار درهم، كما نما الربح التشغيلي بنسبة 49.1 بالمئة ما يعكس الأداء المالي الاستثنائي للشركة.

وأرجعت العالمية القابضة في بيان على سوق أبوظبي للأوراق المالية، النتائج القوية في العام الماضي إلى الأداء المتميز في قطاعات العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف، والضيافة والترفيه إلى جانب عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في المشاريع وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية علاوة على مساهمة قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا في هذا النجاح، بالاستفادة من توجهات الأسواق والتقدم الرقمي السريع.

وحافظت الشركة العالمية القابضة على نهجها المنضبط والمدروس، حيث نفذت عمليات تخارج من أصول غير أساسية لتوجيه استثماراتها نحو قطاعات حيوية ذات إمكانات قوية بهدف تعزيز مرونة الشركة المالية.

وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 52 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر 2023 ليصل إلى 401.8 مليار درهم، بفضل النتائج القوية عبر جميع قطاعات الأعمال الأساسية، والتوسّع الاستراتيجي في المحفظة، والإدارة المنضبطة والمدروسة للأصول.

وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.7 مليار درهم، وهو ما يعكس التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها التابعة.

وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.2 درهم، تماشياً مع استراتيجية الشركة خلال عام 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 55.9 بالمئة ليصل إلى 244.4 مليار درهم، ما أرسى قاعدة صلبة للشركة العالمية القابضة لترسيخ موقعها المالي والارتقاء بحضورها وبصمتها الاستثمارية العالمية.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة إن الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال عام 2024 يعد دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بإدارة محفظتنا الاستثمارية بنهج فعّال، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة وإعادة الاستثمار في قطاعات حيوية ذات إمكانات نمو واعدة مشيرا إلى اتباع الشركة نهجاً استراتيجياً ناجحاً لتنفيذ عمليات التخارج من عدد من الأصول الناضجة لرفد محفظتها باستثمارات جديدة ومبتكرة، والمضيّ بخطوات ثابتة للتحول إلى قوة استثمارية عالمية بارزة، عبر بناء شبكات حيوية متكاملة لتعزيز القيمة ودفع النمو وتجاوز الحدود التقليدية التي تفصل بين مختلف القطاعات لفتح آفاق استثمارية جديدة.

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إن عام 2024 كان عاماً مفصلياً بالنسبة للشركة العالمية القابضة وشهدنا العديد من التحولات والتطورات المهمة التي عكست جهودنا المستمرة للامتثال لأرقى معايير التميز وتحقيق مستهدفات رؤيتنا الاستراتيجية وركزنا خلال العام الماضي على تعزيز محفظتنا الاستثمارية بإعطاء الأولوية للاستثمارات الواعدة التي توفر أعلى قيمة وتولد تدفقات نقدية قوية وترفع مستوى مرونتنا المالية وأثبتنا قدرتنا على تحقيق النمو في جميع القطاعات، مستندين إلى إدارتنا المالية المنضبطة والمدروسة ونهجنا الطموح والمبتكر، ما رسخ مكانتنا شركة رائدة عالمياً، و نتطلع إلى المضي قدماً نحو المزيد من النمو خلال عام 2025 ومواصلة التركيز على جهود التوسّع، والاستفادة من ميزانيتنا العمومية القوية، والاستثمار في فرص وشركات تحقق لنا عوائد مرتفعة، بما ينسجم مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل.

يُذكر أن "الشركة العالمية القابضة"ستبقى ملتزمةً بالاستفادة من قوة مركزها المالي للمضي قدماً في جهودها التوسعية والابتكار عبر القطاعات واستكشاف آفاق وفرص استثمارية جديدة حول العالم وترسيخ مكانتها الريادية مساهما رئيسيا في مسيرة التنويع الاقتصادي وإضافة القيمة لمساهميها على المدى البعيد.

وفي إطار هذه الرؤية والتطلعات الطموحة، شاركت الشركة للمرة الأولى في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس وقادت وفداً من شركاتها التابعة الرئيسية لتعزيز التواصل مع أبرز قادة العالم، ما أتاح لها منصة مميزة لقيادة الحوار العالمي حول أبرز التطورات والحلول المبتكرة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتأكيد التزامها بالنمو الاقتصادي المستدام ودفع الابتكار في المشهد الاستثماري.