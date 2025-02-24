living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقعات بزيادة المعروض تدفع أسعار النفط للانخفاض

24
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
سجلت أسعار النفط تراجعا، في التعاملات المبكرة الاثنين، لتواصل خسائرها من الأسبوع الماضي، وسط توقعات باستئناف الصادرات من حقول النفط في كردستان العراق، بينما يترقب المستثمرون إيضاحات بشأن محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
 
تحرك الأسواق
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.12 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".
 
وانخفض الخامان بأكثر من دولارين للبرميل الجمعة، وسجلا انخفاضات أسبوعية أيضا.
 
وبالنسبة للإمدادات، قال مسؤول بوزارة النفط العراقية أمس إن العراق سيتسلم 185 ألف برميل يوميا لتصديرها من إقليم كردستان كمرحلة أولى بعد الاستئناف الوشيك لشحنات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
 
وذكرت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن جميع الإجراءات اكتملت للسماح باستئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي، وهو ما قد يحل نزاعا مستمرا منذ نحو عامين عطل تدفقات الخام.
 
وتظل كل الأنظار موجهة نحو المحادثات الرامية لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا والتي تدخل عامها الرابع اليوم.
 
وقال مسؤولون أمس الأحد إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في قمة استثنائية في السادس من مارس لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا وضمانات الأمن الأوروبية.
 
يأتي هذا بعد أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن دون دعوة أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي إلى المحادثات. وقال دبلوماسي روسي كبير إن الجانبين الروسي والأميركي يعتزمان الاجتماع هذا الأسبوع لمناقشة تحسين العلاقات.
 
وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية إلى الحد من شحناتها وتعطيل تدفقات إمدادات النفط المنقولة بحرا. ومن المتوقع أن تزيد إمدادات الطاقة العالمية في حالة التوصل إلى اتفاق سلام ورفع العقوبات.
 
في الشرق الأوسط، قال مسؤول من حماس إن المحادثات مع إسرائيل من خلال وسطاء بشأن خطوات أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار مشروطة بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين كما هو متفق عليه.
 
وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار على نحو متكرر منذ التوصل إليه في 19 يناير لكنه يظل صامدا حتى الآن.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout